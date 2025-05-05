بعد تدهور صحّته ومعاناته من غيبوبة شبه تامّة.. وفاة فنان معروف (صورة)

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وكان سامي نجل الفنان الراحل قد كشف في تصريحات سابقة أن والده تعرض لأزمة صحية عندما أصيب بـ"نزلة برد" شديدة، لكن سرعان ما تحولت إلى إلتهاب بالشعب الهوائية، وأن الحالة تدهورت بشكل كبير ووصلت إلى إلتهاب رئوي حاد.وكشف أن الطبيب اقترح إجراء عملية شق حنجري لوالده، حتى يتمكنوا من وضع أجهزة التنفس الصناعي، وأن يتفادوا تأثر أحباله الصوتية، موضحا أنه جرى بالفعل عمل الشق الحنجري له.نعيم عيسى من مواليد عام 1937 التحق بفرقة مدبولى وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة في الصالون، ناس كده وكده، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال"، كما قدم في السينما والتليفزيون العديد من الأعمال كان أبرزها "المتسول، الحرامي، الباشا تلميذ".