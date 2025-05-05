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فنون ومشاهير
بعد تدهور صحّته ومعاناته من غيبوبة شبه تامّة.. وفاة فنان معروف (صورة)
Lebanon 24
05-05-2025
|
13:34
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توفي قبل قليل الفنان المصري نعيم
عيسى
بعد صراع مع المرض، حيث كان يرقد بغرفة العناية المركزة بأحد
المستشفيات الخاصة
بمدينة الإسكندرية منذ ما يقارب من الشهر، بعد تعرضه لإلتهاب رئوي حاد، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في محاولات من الأطباء لإنقاذه لكن دون جدوى حيث تدهورت صحته في الأيام الأخيرة وعانى من غيبوبة شبه تامة، حيث لم يكن يعي بشكل كامل، ولم يستطع النطق أو الحركة حتى وافته
المنية
قبل قليل.
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وكان سامي نجل الفنان الراحل قد كشف في تصريحات سابقة أن والده تعرض لأزمة صحية
منذ فترة
عندما أصيب بـ"نزلة برد" شديدة، لكن سرعان ما تحولت إلى إلتهاب بالشعب الهوائية، وأن الحالة تدهورت بشكل كبير ووصلت إلى إلتهاب رئوي حاد.
وكشف أن الطبيب اقترح إجراء عملية شق حنجري لوالده، حتى يتمكنوا من وضع أجهزة التنفس الصناعي، وأن يتفادوا تأثر أحباله الصوتية، موضحا أنه جرى بالفعل عمل الشق الحنجري له.
نعيم عيسى من مواليد عام 1937 التحق بفرقة مدبولى وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة في الصالون، ناس كده وكده، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال"، كما قدم في السينما والتليفزيون العديد من الأعمال كان أبرزها "المتسول،
مين فينا
الحرامي، الباشا تلميذ".
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