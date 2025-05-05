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فنون ومشاهير

"عندنا مُشكلة".. ممثّل شهير يكشف سبب ابتعاده عن شاشات السينما والتلفزيون

Lebanon 24
05-05-2025 | 15:42
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كشف الفنان شريف منير أسباب غيابه الفترة الماضية عن شاشات السينما والتلفزيون،خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من "مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما"، مؤكداً أن عدم وجود سيناريو جيد هو أهم أسباب هذا الغياب، مشيراً الى أنه لا يعترف بدخول أبناء الفنانين مجال الفن إذا لم يمتلكوا الموهبة.
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وقال منير: "عندنا مشكلة في الكتابة والنصوص، وأغلب الناس بيكون فيه تساهل عندهم، وبيبصّوا على شغل المنصات وينقلوا، وده سبب غيابي الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية".

وعن إمكانية دخول أبنائه مجال الفن، قال: "مفيش واسطة في الفن، ولو ابني مش موهوب هحاربه، وأنا مقدرش أتدخّل في ميول حد لحاجة، لو حاسس إن عنده ميول هساعده".



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