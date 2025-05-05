"عندنا مُشكلة".. ممثّل شهير يكشف سبب ابتعاده عن شاشات السينما والتلفزيون

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وقال منير: "عندنا مشكلة في الكتابة والنصوص، وأغلب الناس فيه تساهل عندهم، وبيبصّوا على شغل المنصات وينقلوا، وده سبب غيابي الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية".وعن إمكانية دخول أبنائه مجال الفن، قال: "مفيش واسطة في الفن، ولو ابني مش موهوب هحاربه، وأنا مقدرش أتدخّل في ميول حد لحاجة، لو حاسس إن عنده ميول هساعده".