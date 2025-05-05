"مناخ محبِط جدّا".. مُخرج شهير يكشف سبب تدمير الفنّ والسينما وحقيقة اعتزاله

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وقال خالد خلال تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات "مهرجان أسوان لأفلام المرأة": "أنا شايف إن الرقابة هي أساس تدمير الفن والسينما والفنون ، بالذات لما يكون فيه تحسّس وخوف إن الجمهور أو مؤسسة هيعترضوا، وياخدوا بالأحوط ويمنعوا أو يحذفوا، ده مُناخ محبط جداً ومقيد للإبداع، ويقلل سقف الإبداع في مصر، بل ويقلل من قيمتنا كقوة ناعمة نؤثر في محيطنا العربي".وأضاف: "مفيش عندي فيلم إلا ودخلت في مشكلة مع الرقابة عشان يطلع، يعني 90 في المئة من أفلامي إلا وقعدت في خناقة مع الرقابة عشان تطلع بالشكل ده، وعمري ما حذفت كادر الرقابة طلبته، وطلعت أفلامي عايزها من أول لآخر فيلم".وعلّق خالد شائعات اعتزاله الفن، قائلاً: "انتشر خبر إن أنا أعلنت اعتزالي، وده كلام مش حقيقي، في الأول مهتمتش وبعدين لقيت الناس بتتناقله على إنه خبر حقيقي فاضطريت أطلع أقول إنه خبر عاري عن الصحة، معتقدش إني هفكّر في الاعتزال، لأن البني آدم طول ما هو عايش وقادر على العطاء مينفعش يعتزل، وأنا من مدرسة اللي قعد يبدع لغاية آخر يوم في عمره"، ومؤكداً أنه يحضّر لفيلم جديد حالياً، بالقول: "المناخ العام مش مواتي أوي، ولكن قريب جداً هيطلع فيلم "خطوات الخوف" للنور بإذن الله والعمل لسّه في مرحلة الكتابة".