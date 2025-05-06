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فنون ومشاهير

كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)

Lebanon 24
06-05-2025 | 02:40
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نشرت الفنانة ألين خلف صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
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وأطلت ألين في إحدى الصور برفقة ابنتها الوحية "ليفي". 
 
 
 
 
 
 
 
ألين كانت من أشهر الفنانات في فترة التسعينات وحققت نجاحا كبيرا من خلال أغان عديدة منها يا صبابين الشاي، وبعدك عالبال، حاولت انساك، يا حلاق اعملي غرة، لا لي ليه، وغيرها من الأغاني الناجحة.

وعلى الرغم من مرور السنوات لا زالت تحتفظ بملامح وجهها الناعمة ولم تتغير كثيرا.

تزوجت ألين عام 2013 مدنيا من كارلو أيوب وهو نجل الممثل الكوميدي ايلي ايوب ورزقت منه بابنتها الوحيدة ليفي، وعام 2023 أعلنت انفصالها عنه وعودتها إلى الساحة الفنية.



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