كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)

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وأطلت ألين في إحدى الصور برفقة ابنتها الوحية "ليفي". نشرت الفنانة صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت ألين في إحدى الصور برفقة ابنتها الوحية "ليفي".

ألين كانت من أشهر الفنانات في فترة التسعينات وحققت نجاحا كبيرا من خلال أغان عديدة منها ، وبعدك عالبال، حاولت انساك، يا حلاق اعملي غرة، لا ، وغيرها من الأغاني الناجحة.



وعلى الرغم من مرور السنوات لا زالت تحتفظ بملامح وجهها ولم تتغير كثيرا.



تزوجت ألين عام 2013 مدنيا من وهو نجل الممثل الكوميدي ورزقت منه بابنتها الوحيدة ليفي، وعام 2023 أعلنت انفصالها عنه وعودتها إلى الساحة الفنية.





