يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)

حلّ الشيف ضيفا على برنامج "كيد النساء" مع عبر قناة ltv .



وأطل الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن غلطة الزواج والخيانة واتهامه بالبخل.



وكشف الشيف أنطوان ان زوجته السابقة خانته، علما انه كان يكبرها بـ 23 عاماً، وقال: "خانتني لأنني بخيل"، بحسب قولها.

واعتبر ان الزواج من تلميذته كانت "غلطة ونزوة"، مشيرا إلى ان مفتاح المرأة ان تفتش عن المجوهرات والمال والشهرة.



ورفض الشيف أنطوان اتهامه بالبخل.