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فنون ومشاهير

يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2025 | 03:36
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حلّ الشيف أنطوان الحاج ضيفا على برنامج "كيد النساء" مع زين كرزون عبر قناة ltv . 

وأطل الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن غلطة الزواج والخيانة واتهامه بالبخل.

وكشف الشيف أنطوان ان زوجته السابقة خانته، علما انه كان يكبرها بـ 23 عاماً، وقال: "خانتني لأنني بخيل"، بحسب قولها. 
 
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واعتبر ان الزواج من تلميذته كانت "غلطة ونزوة"، مشيرا إلى ان مفتاح المرأة ان تفتش عن المجوهرات والمال والشهرة.

ورفض الشيف أنطوان اتهامه بالبخل. 

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