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فنون ومشاهير
عن 84 عاماً... وفاة فنان وإعلاميّ بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
06-05-2025
|
07:25
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تُوفي الفنان والإعلامي
الكويتي
فخري
عودة، عن عمر ناهز 84 عاما، تاركًا وراءه أعمالا فنية وإعلامية ذات قيمة كبيرة.
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وتوفي فخري بعد معاناته من أزمات صحية متتالية نتج عنها مضاعفات تسببت في تدهور حالته الصحية
بشكل عام
، وكان من الضروري نقله إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. (ارم نيوز)
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