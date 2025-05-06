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فنون ومشاهير

عن 84 عاماً... وفاة فنان وإعلاميّ بعد تدهور حالته الصحيّة

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:25
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تُوفي الفنان والإعلامي الكويتي فخري عودة، عن عمر ناهز 84 عاما، تاركًا وراءه أعمالا فنية وإعلامية ذات قيمة كبيرة.
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وتوفي فخري بعد معاناته من أزمات صحية متتالية نتج عنها مضاعفات تسببت في تدهور حالته الصحية بشكل عام، وكان من الضروري نقله إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. (ارم نيوز)
 
 
 
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