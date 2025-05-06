عن 84 عاماً... وفاة فنان وإعلاميّ بعد تدهور حالته الصحيّة

تُوفي الفنان والإعلامي عودة، عن عمر ناهز 84 عاما، تاركًا وراءه أعمالا فنية وإعلامية ذات قيمة كبيرة.

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وتوفي فخري بعد معاناته من أزمات صحية متتالية نتج عنها مضاعفات تسببت في تدهور حالته الصحية ، وكان من الضروري نقله إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة. (ارم نيوز)