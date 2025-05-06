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فنون ومشاهير

محمد رمضان إلى المحاكمة... هذه تهمته

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:06
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حدّدت محكمة جنح الدقي جلسة في 3 حزيران المقبل، لمحاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري.
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وكان أحد المحامين، تقدّم بدعوى ضد رمضان، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس بالقيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر". (العربية)
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