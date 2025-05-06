محمد رمضان إلى المحاكمة... هذه تهمته

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حدّدت جلسة في 3 حزيران المقبل، لمحاكمة الفنان بتهمة إهانة المصري والإساءة للشعب المصري.وكان أحد المحامين، تقدّم بدعوى ضد ، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس بالقيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر". (العربية)