دفع 100 ألف دولار... أبو هشيمة تعرّض للتهديد والابتزاز فما القصة؟

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أصدرت في مصر، حكماً بحبس سمسار عقارات وآخرين 3 سنوات، لاتهامهم بتهديد وابتزاز رجل الأعمال المصري وتهديده بفيديو مفبرك ذي طابع غير أخلاقي.وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام ، تعود تفاصيل الواقعة لعام 2016، حين فقدت شقيقة هاتفها المحمول، مما دفعها لتحرير محضر رسمي في قسم التجمع الخامس.وبعد فترة وجيزة، بدأ رجل الأعمال في تلقي رسائل تهديد غريبة على تطبيق " " من أرقام مجهولة، تطالبه بمبالغ مالية مقابل عدم نشر مقطع فيديو "مفبرك" يظهر فيه في مشهد غير لائق، زُعم أنه التُقط خلال مكالمة مع والدته وشقيقته أثناء سفره.وبحسب التحقيقات، فقد قام المتهمون بابتزاز أبو هشيمة وطلبوا مبالغ مالية كبيرة، وبعد فترة من التردد، دفع المجني عليه مبلغاً قُدّر بـ 100 ألف دولار، تم تحويله عبر مكتب تحويلات وكذلك عبر العملات الرقمية في محاولة لإنهاء الابتزاز.ورغم دفع المبلغ، لم يتوقف المتهمون، حيث عادوا إلى تهديد رجل الأعمال المصري من جديد بعد نحو 3 سنوات، مطالبين هذه المرة بمليون جنيه، مستخدمين أرقاماً دولية مجهولة المصدر. (الامارات 24)