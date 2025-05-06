"من أسوأ الأخلاق".. فنانة شهيرة ترد على طليقها بعد هجومه عليها (صورة)

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في رد فعلها الأول على اتهامها طليقها بالاعتداء عليها أثناء رؤيته لنجلهما، نشرت الفنانة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو للداعية وهو يتحدث عن نكران الجميل وأسوأ الأخلاق التي من الممكن أن يتصف بها أحد الأشخاص، واختتم الفيديو بقوله: "ولاد الحلال بيكونوا نعمة في الحياة، لكن بيشقوا البني آدمين".وعلّقت جوري على الفيديو بالقول: "من أسوأ الأخلاق".وكانت جوري بكر قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى تتّهم فيه طليقها المهندس بالاعتداء عليها داخل مسكنها في أحد كمبوندات مدينة الشيخ ، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء زيارة معتادة لرؤية طفلهما "تميم" البالغ من العمر عامين، بعد أن أعلنت إصابته بوعكة صحية أخيراً.وأفادت جوري في بلاغها بأنها فوجئت بتحوّل مع طليقها إلى مشادة كلامية حادة بسبب نزاع قديم بشأن المصروفات الخاصة بالطفل، قبل أن تتصاعد حدّة الخلاف إلى تشابك بالأيدي. (لها)