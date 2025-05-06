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فنون ومشاهير

"من أسوأ الأخلاق".. فنانة شهيرة ترد على طليقها بعد هجومه عليها (صورة)

Lebanon 24
06-05-2025 | 12:33
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في رد فعلها الأول على اتهامها طليقها بالاعتداء عليها أثناء رؤيته لنجلهما، نشرت الفنانة جوري بكر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو للداعية مصطفى حسني وهو يتحدث عن نكران الجميل وأسوأ الأخلاق التي من الممكن أن يتصف بها أحد الأشخاص، واختتم الفيديو بقوله: "ولاد الحلال بيكونوا نعمة في الحياة، لكن ولاد الحرام بيشقوا البني آدمين".
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وعلّقت جوري على الفيديو بالقول: "من أسوأ الأخلاق".
وكانت جوري بكر قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أول أكتوبر تتّهم فيه طليقها المهندس رامي أحمد بالاعتداء عليها داخل مسكنها في أحد كمبوندات مدينة الشيخ زايد، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء زيارة معتادة لرؤية طفلهما "تميم" البالغ من العمر عامين، بعد أن أعلنت إصابته بوعكة صحية أخيراً.

وأفادت جوري في بلاغها بأنها فوجئت بتحوّل النقاش مع طليقها إلى مشادة كلامية حادة بسبب نزاع قديم بشأن المصروفات الخاصة بالطفل، قبل أن تتصاعد حدّة الخلاف إلى تشابك بالأيدي. (لها)
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