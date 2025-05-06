19
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"من أسوأ الأخلاق".. فنانة شهيرة ترد على طليقها بعد هجومه عليها (صورة)
Lebanon 24
06-05-2025
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
في رد فعلها الأول على اتهامها طليقها بالاعتداء عليها أثناء رؤيته لنجلهما، نشرت الفنانة
جوري بكر
عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو للداعية
مصطفى حسني
وهو يتحدث عن نكران الجميل وأسوأ الأخلاق التي من الممكن أن يتصف بها أحد الأشخاص، واختتم الفيديو بقوله: "ولاد الحلال بيكونوا نعمة في الحياة، لكن
ولاد الحرام
بيشقوا البني آدمين".
Advertisement
وعلّقت جوري على الفيديو بالقول: "من أسوأ الأخلاق".
وكانت جوري بكر قد تقدّمت ببلاغ رسمي إلى
قسم شرطة أول أكتوبر
تتّهم فيه طليقها المهندس
رامي أحمد
بالاعتداء عليها داخل مسكنها في أحد كمبوندات مدينة الشيخ
زايد
، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء زيارة معتادة لرؤية طفلهما "تميم" البالغ من العمر عامين، بعد أن أعلنت إصابته بوعكة صحية أخيراً.
وأفادت جوري في بلاغها بأنها فوجئت بتحوّل
النقاش
مع طليقها إلى مشادة كلامية حادة بسبب نزاع قديم بشأن المصروفات الخاصة بالطفل، قبل أن تتصاعد حدّة الخلاف إلى تشابك بالأيدي. (لها)
مواضيع ذات صلة
تعرّضت للنصب من قبل إحدى الشركات.. فنانة شهيرة تستغيث: "حسبي الله ونعم الوكيل" (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت للنصب من قبل إحدى الشركات.. فنانة شهيرة تستغيث: "حسبي الله ونعم الوكيل" (صورة)
07/05/2025 00:34:38
07/05/2025 00:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
07/05/2025 00:34:38
07/05/2025 00:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هو ثري كويتي واشترى لها طائرة خاصة.. فنانة شهيرة تكشف أسراراً مثيرة عن طليقها (فيديو)
Lebanon 24
هو ثري كويتي واشترى لها طائرة خاصة.. فنانة شهيرة تكشف أسراراً مثيرة عن طليقها (فيديو)
07/05/2025 00:34:38
07/05/2025 00:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ده تخلف".. فنانة شهيرة تُثير الجدل: إنتم معقدين من "البوس"
Lebanon 24
"ده تخلف".. فنانة شهيرة تُثير الجدل: إنتم معقدين من "البوس"
07/05/2025 00:34:38
07/05/2025 00:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ارتدت كروب توب ضيق... هبة نور تستعرض رشاقتها بلوك رياضي من داخل الجيم (فيديو)
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق... هبة نور تستعرض رشاقتها بلوك رياضي من داخل الجيم (فيديو)
15:36 | 2025-05-06
06/05/2025 03:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
10:02 | 2025-05-06
06/05/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دفع 100 ألف دولار... أبو هشيمة تعرّض للتهديد والابتزاز فما القصة؟
Lebanon 24
دفع 100 ألف دولار... أبو هشيمة تعرّض للتهديد والابتزاز فما القصة؟
08:50 | 2025-05-06
06/05/2025 08:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان إلى المحاكمة... هذه تهمته
Lebanon 24
محمد رمضان إلى المحاكمة... هذه تهمته
08:06 | 2025-05-06
06/05/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 84 عاماً... وفاة فنان وإعلاميّ بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
عن 84 عاماً... وفاة فنان وإعلاميّ بعد تدهور حالته الصحيّة
07:25 | 2025-05-06
06/05/2025 07:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
Lebanon 24
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
02:40 | 2025-05-06
06/05/2025 02:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
05:53 | 2025-05-06
06/05/2025 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
04:04 | 2025-05-06
06/05/2025 04:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
10:02 | 2025-05-06
06/05/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
03:36 | 2025-05-06
06/05/2025 03:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:36 | 2025-05-06
ارتدت كروب توب ضيق... هبة نور تستعرض رشاقتها بلوك رياضي من داخل الجيم (فيديو)
10:02 | 2025-05-06
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
08:50 | 2025-05-06
دفع 100 ألف دولار... أبو هشيمة تعرّض للتهديد والابتزاز فما القصة؟
08:06 | 2025-05-06
محمد رمضان إلى المحاكمة... هذه تهمته
07:25 | 2025-05-06
عن 84 عاماً... وفاة فنان وإعلاميّ بعد تدهور حالته الصحيّة
05:53 | 2025-05-06
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
07/05/2025 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
07/05/2025 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
07/05/2025 00:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24