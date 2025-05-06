"كتير اوفر بوتكس كانت أحلى".. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها بملامح مختلفة كليًا (فيديو)

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وفاجأت صفاء سلطان متابعيها والجمهور بإطلالة وملامح وجه مختلفة عن ما كانت في السابق، لتثير التساؤلات حول إجرائها عملية تجميل أم لا.وعقب ظهور صفاء سلطان في حلقة البرنامج، تفاعل المتابعين وعلقوا على تغير ملامح وجهها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "صفاء كتير اوفر بوتكس كانت أحلى"، "انقهرت وقت شفت وجه صفاء "، "ليش نزعتي وجهك"، "وجه صفاء كلو بوتوكس"، " كبرا بالعمر.. كانت تبين أصغر".