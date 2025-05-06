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فنون ومشاهير
"كتير اوفر بوتكس كانت أحلى".. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها بملامح مختلفة كليًا (فيديو)
Lebanon 24
06-05-2025
|
23:00
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تصدر اسم الفنانة الشهيرة
صفاء سلطان
، محركات البحث جوجل وتريند
مواقع التواصل الاجتماعي
الساعات الأخيرة، بعد ظهورها في حلقة برنامج "مع
رابعة
" على
قناة الجديد
.
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وفاجأت صفاء سلطان متابعيها والجمهور بإطلالة وملامح وجه مختلفة عن ما كانت في السابق، لتثير التساؤلات حول إجرائها عملية تجميل أم لا.
وعقب ظهور صفاء سلطان في حلقة البرنامج، تفاعل المتابعين وعلقوا على تغير ملامح وجهها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "صفاء كتير اوفر بوتكس كانت أحلى"، "انقهرت وقت شفت وجه صفاء
يا الله
"، "ليش نزعتي وجهك"، "وجه صفاء كلو بوتوكس"، "
البوتكس
كبرا بالعمر.. كانت تبين أصغر".
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