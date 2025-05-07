بسبب راغب علامة أردني يطلّق زوجته.. هذا ما فعلته دون علمه (فيديو)

في حادثة غريبة، أقدم رجل على تطليق زوجته بعدما شاهدها بين النساء اللاتي تجمعنَّ لاستقبال الفنان خلال حفل له في أيام.



وحضرت الزوجة لمطار كي تشارك في استقبال المعجبين، وغالبيتهم من النساء، لعلامة دون علم وموافقة زوجها، وفق صحيفة "السوسنة" ، ووسائل إعلام محلية أخرى.

وأضافت أن المرأة خدعت زوجها أيضاً عندما زعمت أنها ستزور أهلها في يوم وصول علامة، قبل أن تتوجه للمطار ويشاهدها الزوج في مقطع فيديو من عدة مقاطع انتشرت للحظات استقبال علامة .

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في ، تعرضت فيها المرأة لانتقادات كثيرة بسبب خداعها لزوجها، ووجدت على عدداً أقل ممن تعاطفوا معها ودافعوا عنها.



ولم تتضح هوية الزوجين اللذين انتهت حياتهما الزوجية بسبب علامة، وما إذا كان طلاقهما نهائياً ولا رجعة فيه. (إرم نيوز)