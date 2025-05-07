على كرسي متحرك ولم يغادر منزله منذ عامين.. هذا ما حلّ بهذا الفنان الشهير (صورة)

تصدر اسم الفنان المصري وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي كشف فيها أسباب اختفائه الفني وغيابه عن الجمهور، موضحاً أنه لم يغادر منزله منذ عامين.

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وفي تصريحات إعلامية محلية، أوضح " " أن حالته الصحية تتطلب استخدام كرسي متحرك للخروج من المنزل، لكنه يرفض الظهور بهذه الصورة، قائلاً: "أنا لكي أخرج لا بد أن أستخدم كرسي متحرك وأنا لا أحب الظهور في هذه الصورة أمام الجمهور، لذلك لم أخرج من منزلي منذ عامين".



ورغم هذا التحدي الصحي، أكد أنه لا يفكر في اعتزال الفن، لكنه يفضّل الابتعاد المؤقت حتى يشفى وتتاح له فرصة عمل فني يليق بتاريخه، ويُقدم فيه ما يُرضي قناعته وذائقته الفنية.



وأشار توفيق عبد الحميد إلى أن الفن بالنسبة له ليس وسيلة للشهرة أو الكسب المادي، بل رسالة ومتعة داخلية تعبر عن الوجدان الإنساني، موضحاً أن الفنان الحقيقي عليه أن يقدم أعمالاً تمس الجمهور وتضيف إلى رصيده، كما حدث مع أعماله السابقة مثل مسلسل " "، الذي اعتبره نموذجاً للعمل الصادق الذي يظل في وجدان المشاهدين رغم مرور الزمن.



وكان آخر ظهور فني لتوفيق عبد الحميد في مسلسل "يوتيرن" الذي عُرض في 2022، من إخراج ، وبطولة ونخبة من الفنانين.(الإمارات 24)