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طليق إعلاميّة شهيرة... الحكم على رجل أعمال بالسجن 3 سنوات

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:08
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أيّدت محكمة مصرية حكم الحبس الصادر بحقّ رجل الأعمال رمضان حسني لمدة ثلاث سنوات، بتهمة النصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة.
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وأثبتت التحقيقات والأدلة المقدمة تورط حسني، مما دفع المحكمة إلى تأييد الحكم الصادر ضده.
 
 
ويُعدّ هذا الحكم نهائيا بعد رفض الاستئناف.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ رجل الأعمال المذكور هو طليق إعلامية شهيرة. (روسيا اليوم - العربية)
 
 
 
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