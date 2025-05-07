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فنون ومشاهير
طليق إعلاميّة شهيرة... الحكم على رجل أعمال بالسجن 3 سنوات
Lebanon 24
07-05-2025
|
05:08
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أيّدت محكمة
مصرية
حكم الحبس الصادر بحقّ رجل الأعمال
رمضان حسني
لمدة ثلاث سنوات، بتهمة النصب على لاعب
النادي الأهلي
محمد مجدي أفشة
.
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وأثبتت التحقيقات والأدلة المقدمة تورط حسني، مما دفع المحكمة إلى تأييد الحكم الصادر ضده.
ويُعدّ هذا الحكم نهائيا بعد رفض
الاستئناف
.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رجل الأعمال المذكور هو طليق إعلامية شهيرة. (روسيا اليوم - العربية)
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