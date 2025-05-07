طليق إعلاميّة شهيرة... الحكم على رجل أعمال بالسجن 3 سنوات

أيّدت محكمة حكم الحبس الصادر بحقّ رجل الأعمال لمدة ثلاث سنوات، بتهمة النصب على لاعب .

Advertisement

وأثبتت التحقيقات والأدلة المقدمة تورط حسني، مما دفع المحكمة إلى تأييد الحكم الصادر ضده.

ويُعدّ هذا الحكم نهائيا بعد رفض .

وتجدر الإشارة إلى أنّ رجل الأعمال المذكور هو طليق إعلامية شهيرة. (روسيا اليوم - العربية)