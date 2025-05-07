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فنون ومشاهير

"تحقيق وضرب"... الشيف أنطوان يكشف ما حصل معه في بلدٍ عربيّ: "فكروني مخابرات سوريّة"

Lebanon 24
07-05-2025 | 06:00
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تحدّث الشيف أنطوان عن توقيفه والتحقيق معه وتعرّضه للضرب، في العراق.
 
 
وروى الشيف أنطوان أنّه كان يزور العراق بالطائرة، ويذهب إلى سوريا عبر السيارة ليعود إلى بغداد أيضاً بالمركبة، ما دفع المخابرات العراقية إلى الإعتقاد أنّه يعمل لصالح المخابرات السوريّة، وأشار إلى أنّه لم يكن مشهوراً في وقتها.
 
 
وقال: "رحنا نشرب فنجان شاي، وصرنا بالتحقيق وشوية ضرب، وبعدين طلعنا براءة". 
 
 
وأضاف: "خافوا إنو أنا كان عم وصّل أخبار من البعث العراقيّ إلى البعث السوريّ". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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