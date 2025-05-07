"تحقيق وضرب"... الشيف أنطوان يكشف ما حصل معه في بلدٍ عربيّ: "فكروني مخابرات سوريّة"

تحدّث الشيف أنطوان عن توقيفه والتحقيق معه وتعرّضه للضرب، في .

وروى الشيف أنطوان أنّه كان يزور العراق بالطائرة، ويذهب إلى عبر السيارة ليعود إلى أيضاً بالمركبة، ما دفع المخابرات إلى الإعتقاد أنّه يعمل لصالح المخابرات السوريّة، وأشار إلى أنّه لم يكن مشهوراً في وقتها.

وقال: "رحنا نشرب فنجان شاي، وصرنا بالتحقيق وشوية ضرب، وبعدين طلعنا براءة".

وأضاف: "خافوا إنو أنا كان عم وصّل من العراقيّ إلى البعث السوريّ". (رصد 24)