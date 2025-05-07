بعدما انتقدت كلامه... فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على فنانة سوريّة هكذا وصفها

بعدما انتقدت تصريحاً سابقاً له قال فيه إنّ الفنانات يقمن بعلاقات مع رجال أعمال في بداية مشوارهن الفنيّ، انتشر فيديو للفنان هاجم فيه بشدّة الفنانة السوريّة ، بعد حلولها ضيفة في برنامج "مع " مع الإعلاميّة رابعة الزيّات.

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وقال اسكندر عن سلطان إنّها "جارية المخلوعين"، وإنّها "فتاة ليل".

أما ، فعلّقت على فيديو اسكندر بالقول "كلامه مرفوض جملة وتفصيلاً". (رصد 24)