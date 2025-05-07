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فنون ومشاهير

بعدما انتقدت كلامه... فنان لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على فنانة سوريّة هكذا وصفها

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:49
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بعدما انتقدت تصريحاً سابقاً له قال فيه إنّ الفنانات يقمن بعلاقات مع رجال أعمال في بداية مشوارهن الفنيّ، انتشر فيديو للفنان فارس اسكندر هاجم فيه بشدّة الفنانة السوريّة صفاء سلطان، بعد حلولها ضيفة في برنامج "مع رابعة" مع الإعلاميّة رابعة الزيّات.
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وقال اسكندر عن سلطان إنّها "جارية المخلوعين"، وإنّها "فتاة ليل".
 
 
أما الزيات، فعلّقت على فيديو اسكندر بالقول "كلامه مرفوض جملة وتفصيلاً". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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