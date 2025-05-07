إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته

تحدّث الفنان عن سبب إنفصاله عن زوجته، بعد زواج دام سنتين، وقال "ما فيه نصيب".

Advertisement

وأضاف إيوان في مقابلة: "علاقتنا كانت منيحة، قبل الزواج بأكثر من 3 سنوات".

وأوضح أنّ زوجته السابقة لم تكنّ تغار من المعجبات.

وردّاً على سؤال إنّ كان سيدخل القفص الذهبيّ من جديد، أجاب: "فيه شي عم ينطبخ، وهي من الفنّ".