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فنون ومشاهير

إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته

Lebanon 24
07-05-2025 | 08:33
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تحدّث الفنان إيوان عن سبب إنفصاله عن زوجته، بعد زواج دام سنتين، وقال "ما فيه نصيب".
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وأضاف إيوان في مقابلة: "علاقتنا كانت منيحة، قبل الزواج بأكثر من 3 سنوات".
 
 
وأوضح أنّ زوجته السابقة لم تكنّ تغار من المعجبات.
 
 
وردّاً على سؤال إنّ كان سيدخل القفص الذهبيّ من جديد، أجاب: "فيه شي عم ينطبخ، وهي من برات الفنّ".
 
 
 
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