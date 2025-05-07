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فنون ومشاهير

بعدما اتّهمته بضربها... طليق فنانة شهيرة يخرج عن صمته وهذا ما أوضحه

Lebanon 24
07-05-2025 | 09:45
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بعدما اتّهمته بأنّه اعتدى عليها بالضرب خلال زيارتها طفلها الوحيد البالغ من العمر سنتين، قال عبد الحميم رحيم محامي رامي أحمد، طليق الفنانة المصرية جوري بكر، إنّ موكله لم يكن موجوداً في مصر عندما تقدّمت زوجته السابقة ببلاغ ضدّه، وأوضح أنّه مقيم بشكل دائم في دولة قطر.
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وأكد رحيم أن موكله فوجئ بظهور أخبار تتهمه بالتعدي على طليقته، بينما لم يعمد إلى مغادرة قطر.
 
وشدّد على أن هناك نية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدّ كل من ساهم في نشر "ادعاءات كاذبة". (الامارات 24)
 
 
 
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