بعدما اتّهمته بضربها... طليق فنانة شهيرة يخرج عن صمته وهذا ما أوضحه

بعدما اتّهمته بأنّه اعتدى عليها بالضرب خلال زيارتها طفلها الوحيد البالغ من العمر سنتين، قال عبد محامي ، طليق الفنانة ، إنّ موكله لم يكن موجوداً في مصر عندما تقدّمت زوجته السابقة ببلاغ ضدّه، وأوضح أنّه مقيم بشكل دائم في .

Advertisement

وأكد رحيم أن موكله فوجئ بظهور تتهمه بالتعدي على طليقته، بينما لم يعمد إلى مغادرة قطر.

وشدّد على أن هناك نية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدّ كل من ساهم في نشر "ادعاءات كاذبة". (الامارات 24)