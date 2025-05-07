Advertisement

فنون ومشاهير

حزن في عالم الفن... وفاة نجم مسلسل "عدنان ولينا" (صور)

Lebanon 24
07-05-2025 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1357175-638822451456011584.jpg
Doc-P-1357175-638822451456011584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الفنان والإعلامي الكويتي فخري عودة عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية المتنوعة في المسرح والتلفزيون.
Advertisement

واشتُهر الراحل بكتابته لأغنية المسلسل الكارتوني المعروف "عدنان ولينا" وبالأداء الصوتي في هذا المسلسل لشخصية "علام". 

وتخرّج عودة في "معهد الفنون المسرحية" بالكويت عام 1982 قسم تمثيل وإخراج. وبدأ بالتمثيل حين كان عمره 21 عاماً.

بعد تخرّجه في المعهد، شارك في التمثيل بدور وطني من خلال برنامج توثيقي، ثم شارك في 6 مسرحيات، وفي أعمال درامية منها: "درب الزلق"، "الأقدار"، "الأمبراطورية"، "البحث عن وظيفة"، "فوضى" وكانت أول مسرحية كويتية يتم تصويرها بالألوان لتلفزيون الكويت عام 1976، فضلاً عن مسرحيات للأطفال وأعمال إذاعية.

وشارك أيضاً في البرنامج التلفزيوني "الأسرة".

ولاحقاً، وجد فخري عودة نفسه في الكتابة والإعداد والإخراج لفترة طويلة، ومارس أيضاً خلال حياته الإعلامية وظائف إدارية عدة في وزارة الإعلام الكويتية.




 



مواضيع ذات صلة
حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)
lebanon 24
08/05/2025 00:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حزن كبير.. وفاة الأيقونة و"أعظم نجم في تاريخ السينما"!
lebanon 24
08/05/2025 00:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. هل توقّع مسلسل "ذا سيمبسون" وفاة ترامب قريباً جدّاً؟
lebanon 24
08/05/2025 00:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة مُصممة أزياء بارزة (صورة)
lebanon 24
08/05/2025 00:24:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:30 | 2025-05-07
13:40 | 2025-05-07
12:59 | 2025-05-07
10:14 | 2025-05-07
09:45 | 2025-05-07
08:33 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24