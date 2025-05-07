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فنون ومشاهير
حزن في عالم الفن... وفاة نجم مسلسل "عدنان ولينا" (صور)
Lebanon 24
07-05-2025
|
11:50
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توفي الفنان والإعلامي
الكويتي
فخري
عودة عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية المتنوعة في المسرح والتلفزيون.
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واشتُهر الراحل بكتابته لأغنية المسلسل الكارتوني المعروف "
عدنان ولينا
" وبالأداء الصوتي في هذا المسلسل لشخصية "علام".
وتخرّج عودة في "
معهد الفنون المسرحية
" بالكويت عام 1982 قسم تمثيل وإخراج. وبدأ بالتمثيل حين كان عمره 21 عاماً.
بعد تخرّجه في المعهد، شارك في التمثيل بدور وطني من خلال برنامج توثيقي، ثم شارك في 6 مسرحيات، وفي أعمال درامية منها: "درب الزلق"، "الأقدار"، "الأمبراطورية"، "البحث عن وظيفة"، "فوضى" وكانت أول مسرحية كويتية يتم تصويرها بالألوان لتلفزيون
الكويت
عام 1976، فضلاً عن مسرحيات للأطفال وأعمال إذاعية.
وشارك أيضاً في البرنامج التلفزيوني "الأسرة".
ولاحقاً، وجد فخري عودة نفسه في الكتابة والإعداد والإخراج لفترة طويلة، ومارس أيضاً خلال حياته الإعلامية وظائف إدارية عدة في
وزارة الإعلام الكويتية
.
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