"أزمة حادة"... شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى القضاء لهذا السبب!



Advertisement دخلت الفنانة في نزاع قانوني جديد، إثر أزمة حادة مع المسؤول عن إدارة صفحاتها على ، بعد أن اتهمته بالاستيلاء على حساباتها، ورفضه إعادة السيطرة عليها ما لم يحصل على مقابل مالي إضافي.

وتقدّم المستشار القانوني للفنانة، المحامي ، ببلاغ رسمي إلى في ، أشار فيه إلى أن مدير الصفحات رفض تسليم كلمات المرور الخاصة بحسابات ، ما عطّل تواصلها مع جمهورها، وأثَّر على إدارتها الرقمية.ووفقًا لمصادر أمنية، بدأت أجهزة المباحث تحرياتها حول الواقعة للتحقق من تفاصيل البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الفنانة السيطرة على منصاتها الرسمية.وتأتي هذه الأزمة في وقت شهدت فيه انتصارًا قانونيًا آخر، بعد أن قضت بإلزام شركة " " بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه، بسبب حذف عدد من أغانيها من منصات التواصل، رغم طرحها رسميًا عبر حساباتها.وكانت الأزمة بين شيرين وشركة الإنتاج قد تفجّرت في وقت سابق، بعد أن قامت الفنانة بطرح 4 أغانٍ من ألبومها الجديد بشكل فردي، وهو ما اعتبرته الشركة إخلالًا بالعقد الحصري المبرم بين الطرفين، لتتوالى بعدها الدعاوى المتبادلة، والتي انتهى بعضها بالحفظ، وإسقاط الاتهامات المتبادلة.