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فنون ومشاهير

"أزمة حادة"... شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى القضاء لهذا السبب!

Lebanon 24
07-05-2025 | 15:30
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دخلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في نزاع قانوني جديد، إثر أزمة حادة مع المسؤول عن إدارة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمته بالاستيلاء على حساباتها، ورفضه إعادة السيطرة عليها ما لم يحصل على مقابل مالي إضافي.
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وتقدّم المستشار القانوني للفنانة، المحامي ياسر قنطوش، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة البساتين في القاهرة، أشار فيه إلى أن مدير الصفحات رفض تسليم كلمات المرور الخاصة بحسابات شيرين، ما عطّل تواصلها مع جمهورها، وأثَّر على إدارتها الرقمية.

ووفقًا لمصادر أمنية، بدأت أجهزة المباحث تحرياتها حول الواقعة للتحقق من تفاصيل البلاغ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الفنانة السيطرة على منصاتها الرسمية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت شهدت فيه شيرين عبدالوهاب انتصارًا قانونيًا آخر، بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة "روتانا" بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه، بسبب حذف عدد من أغانيها من منصات التواصل، رغم طرحها رسميًا عبر حساباتها.

وكانت الأزمة بين شيرين وشركة الإنتاج قد تفجّرت في وقت سابق، بعد أن قامت الفنانة بطرح 4 أغانٍ من ألبومها الجديد بشكل فردي، وهو ما اعتبرته الشركة إخلالًا بالعقد الحصري المبرم بين الطرفين، لتتوالى بعدها الدعاوى المتبادلة، والتي انتهى بعضها بالحفظ، وإسقاط الاتهامات المتبادلة.
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