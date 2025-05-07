لن يُدفن في سوريا: بعد 21 يومًا على وفاته في ألمانيا.. عائلة الإعلامي صبحي عطري تحدد موعد تشييعه

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كشفت عائلة الإعلامي السوري الراحل عن موعد تشييع جثمانه ودفنه بعد 21 يومًا من وفاته في العاصمة ، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية لنقل جثمانه من إلى .واختارت عائلة الراحل صبحي عطري تشييع جثمانه إلى مأواه الأخير في دبي غدا الجمعة، عقب مباشرة، فيما خصصت العائلة يومي 9 و10 أيا رلتلقي العزاء في الراحل، وذلك وفق توقيتات محددة.وطالبت عائلة عطري أصدقاءه وزملاءه مشاركتهم الدعاء للفقيد، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ومن المتوقع أن يحضر عدد من أصدقاء وزملاء الراحل في المجال الإعلامي والفني مراسم تشييع جثمانه ودفنه غدا الجمعة.وحسب تقارير إعلامية، رحل عطري يوم 18 نيسان الماضي، في العاصمة ، ونعى الوسط الإعلامي والفني رحيل عطري يوم 23 من الشهر ذاته، الذي كشف خاله بعد ساعات من وفاته، أن صبحي رحل جراء تعرضه لذبحة صدرية.وجاء توضيح خال الإعلامي الراحل لأسباب وفاته، بعد تلميحات لعدد من الإعلاميين والفنانين المقربين من صبحي عطري، بشأن معاناته ضغوطًا نفسية كبيرة في أيامه الأخيرة، بسبب شعوره بالخذلان من أقرب الناس إليه، من عمله بمهنة الإعلام.وتوفي صبحي عطري عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، وأثارت وفاته، صدمة لدى الجمهور والنجوم. (إرم)