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لن يُدفن في سوريا: بعد 21 يومًا على وفاته في ألمانيا.. عائلة الإعلامي صبحي عطري تحدد موعد تشييعه

Lebanon 24
07-05-2025 | 23:24
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كشفت عائلة الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري عن موعد تشييع جثمانه ودفنه بعد 21 يومًا من وفاته في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية لنقل جثمانه من ألمانيا إلى الإمارات.
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واختارت عائلة الراحل صبحي عطري تشييع جثمانه إلى مأواه الأخير في دبي غدا الجمعة، عقب صلاة الجمعة مباشرة، فيما خصصت العائلة يومي 9 و10 أيا رلتلقي العزاء في الراحل، وذلك وفق توقيتات محددة.

وطالبت عائلة عطري أصدقاءه وزملاءه مشاركتهم الدعاء للفقيد، سائلين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ومن المتوقع أن يحضر عدد من أصدقاء وزملاء الراحل في المجال الإعلامي والفني مراسم تشييع جثمانه ودفنه غدا الجمعة.

وحسب تقارير إعلامية، رحل عطري يوم 18 نيسان الماضي، في العاصمة الألمانية برلين، ونعى الوسط الإعلامي والفني رحيل عطري يوم 23 من الشهر ذاته، الذي كشف خاله سمير أسعد بعد ساعات من وفاته، أن صبحي رحل جراء تعرضه لذبحة صدرية.

وجاء توضيح خال الإعلامي الراحل لأسباب وفاته، بعد تلميحات لعدد من الإعلاميين والفنانين المقربين من صبحي عطري، بشأن معاناته ضغوطًا نفسية كبيرة في أيامه الأخيرة، بسبب شعوره بالخذلان من أقرب الناس إليه، بعد سنوات من عمله بمهنة الإعلام.

وتوفي صبحي عطري عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، وأثارت وفاته، صدمة لدى الجمهور والنجوم. (إرم)

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