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فنون ومشاهير

إيمي سمير غانم تعيش في حالة من الحزن والصدمة.. إليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:15
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أعلنت الفنانة إيمي سمير غانم مرورها بحالة من الحزن والصدمة بعد وفاة كلبها "عنتر"، الذي كانت تربطها به علاقة قوية، وحرصت على نعيه بكلمات مؤثرة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام"، عبّرت خلالها عن حزنها الشديد لفقدان كلبها.
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ونشرت إيمي صورة كلبها وكتبت قائلة: "عنتر، محدش هيحس بيا غير اللي بيحب الكلاب، وطبعا ربنا رحمته واسعة على الإنسان وكل الحيوانات اللي خلقها، الحمد لله دايمًا".
 
 
 
 
 
يُذكر أن إيمي كانت حريصة دائماً على إعلان عشقها الكبير للكلاب وامتلاكها عددًا منها في منزلها، حيث كتبت في أحد منشوراتها رداً على شائعة تفيد بأنها تنوي التخلي عن كلابها بعد حملها الثاني، إذ نشرت صورة مجمعة لكلابها، وعلّقت عليها بقولها: "حبي للكلاب بصراحة أقوى حب في الحياة، عشان بس في إشاعة كده إني هتخلى عن كلابي، وده مستحيل لغاية آخر يوم في عمري".

كما كشفت عن أن زوجها الفنان حسن الرداد يخاف من الكلاب، لكنها لم تستغنِ عنها بعد الزواج، بل تركتها في منزل والديها، وزودته بكاميرات لمتابعتها باستمرار.(لها)
 
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