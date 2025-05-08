"أنت تستحق كل الحب".. هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بصورة خاصة معه

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لفتت الفنانة الأنظار بصورة تجمعها بصديقها مطران بمناسبة عيد ميلاده.ونشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرم" صورة تجمعها بصديقها، وكتبت له بمناسبة عيد ميلاده:" يا صديقي، كانت الليلة الماضية ممتعة، إلى المزيد من الذكريات الرائعة والأجواء الجيدة. أنت تستحق والفرح. ممتنة لصداقتنا".وارتدت هيفاء فستاناً قصيراً باللونين الأسود والأبيض.