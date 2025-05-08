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فنون ومشاهير

"أنت تستحق كل الحب".. هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بصورة خاصة معه

Lebanon 24
08-05-2025 | 13:00
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لفتت الفنانة هيفا وهبي الأنظار بصورة تجمعها بصديقها الدكتور روي مطران بمناسبة عيد ميلاده.
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ونشرت هيفاء عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرم" صورة تجمعها بصديقها، وكتبت له بمناسبة عيد ميلاده:
"عيد ميلاد سعيد يا صديقي، كانت الليلة الماضية ممتعة، إلى المزيد من الذكريات الرائعة والأجواء الجيدة. أنت تستحق كل الحب والفرح. ممتنة لصداقتنا".
وارتدت هيفاء فستاناً قصيراً باللونين الأسود والأبيض.
 
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