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فنون ومشاهير
"أنت تستحق كل الحب".. هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بصورة خاصة معه
Lebanon 24
08-05-2025
|
13:00
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لفتت الفنانة
هيفا وهبي
الأنظار بصورة تجمعها بصديقها
الدكتور روي
مطران بمناسبة عيد ميلاده.
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ونشرت
هيفاء
عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرم" صورة تجمعها بصديقها، وكتبت له بمناسبة عيد ميلاده:
"
عيد ميلاد سعيد
يا صديقي، كانت الليلة الماضية ممتعة، إلى المزيد من الذكريات الرائعة والأجواء الجيدة. أنت تستحق
كل الحب
والفرح. ممتنة لصداقتنا".
وارتدت هيفاء فستاناً قصيراً باللونين الأسود والأبيض.
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