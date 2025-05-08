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فنون ومشاهير

تامر حسني ينتهي من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد

Lebanon 24
08-05-2025 | 23:00
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انتهى النجم تامر حسني مؤخرًا من تسجيل إحدى أغنيات ألبومه الجديد، والتي تجمعه بالشاعر أحمد المالكي، والملحن رامي جمال، والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، على أن يتم طرحها بالتزامن مع إصدار الألبوم عبر جميع منصات السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة.
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وكشف الشاعر أحمد المالكي  أن الأغنية تم تسجيلها خلال الأيام الماضية داخل استوديو تامر حسني، وتحمل طابعًا دراميًا ورسالة إنسانية يتمنى أن تلامس الجمهور عند طرحها.

(اليوم السابع)
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