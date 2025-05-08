تامر حسني ينتهي من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد

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انتهى النجم مؤخرًا من تسجيل إحدى أغنيات ألبومه الجديد، والتي تجمعه بالشاعر ، والملحن ، والموزع الموسيقي ، على أن يتم طرحها بالتزامن مع إصدار الألبوم عبر جميع منصات خلال الفترة المقبلة.وكشف الشاعر أحمد المالكي أن الأغنية تم تسجيلها خلال الأيام الماضية داخل استوديو تامر حسني، وتحمل طابعًا دراميًا ورسالة إنسانية يتمنى أن تلامس الجمهور عند طرحها.(اليوم السابع)