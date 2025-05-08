نانسي عجرم تضحك في عزاء زوج كارول سماحة.. فيديو يُعرضها للانتقادات شاهدوا ماذا حصل



Advertisement

وتوافد عدد كبير من النجوم والشخصيات لتقديم واجب العزاء لكارول، وكان من بين المعزين الفنان الذي صادف وصوله إلى المكان وجود الفنانة إلى جانب .



وعندما قدم علامة العزاء لكارول سلّم أيضا على التي ضحكت فجأة حين كان يوّجه لها الكلام، ما عرضها لموجة واسعة من الانتقادات. أقيمت أمس الخميس مراسم عزاء زوج الفنانة المنتج المصري الراحل الدكتور في فندق لورويال في .وتوافد عدد كبير من النجوم والشخصيات لتقديم واجب العزاء لكارول، وكان من بين المعزين الفنان الذي صادف وصوله إلى المكان وجود الفنانة إلى جانب .وعندما قدم علامة العزاء لكارول سلّم أيضا على التي ضحكت فجأة حين كان يوّجه لها الكلام، ما عرضها لموجة واسعة من الانتقادات.

فاعتبر العديد من المتابعين ان ما قامت به نانسي غير لائق في عزاء، في حين اعتبر البعض الآخر ان نانسي عفوية ولم تستطع تمالك نفسها من الضحك حيث أنها قد تكون تذكرت موقفا طريفا مع راغب. ما رأيكم بما حصل؟