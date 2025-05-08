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فنون ومشاهير
نانسي عجرم تضحك في عزاء زوج كارول سماحة.. فيديو يُعرضها للانتقادات شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
08-05-2025
|
23:47
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أقيمت أمس الخميس مراسم عزاء زوج الفنانة
كارول سماحة
المنتج المصري الراحل الدكتور
وليد مصطفى
في فندق لورويال في
بيروت
.
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وتوافد عدد كبير من النجوم والشخصيات لتقديم واجب العزاء لكارول، وكان من بين المعزين الفنان
راغب علامة
الذي صادف وصوله إلى المكان وجود الفنانة
نانسي عجرم
إلى جانب
سماحة
.
وعندما قدم علامة العزاء لكارول سلّم أيضا على
نانسي
التي ضحكت فجأة حين كان
راغب
يوّجه لها الكلام، ما عرضها لموجة واسعة من الانتقادات.
فاعتبر العديد من المتابعين ان ما قامت به نانسي غير لائق في عزاء، في حين اعتبر البعض الآخر ان نانسي عفوية ولم تستطع تمالك نفسها من الضحك حيث أنها قد تكون تذكرت موقفا طريفا مع راغب. ما رأيكم بما حصل؟
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