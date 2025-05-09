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فنون ومشاهير

عن البلبلة في جامعة دمشق وقضية ميرا.. تعليق لافت من سلاف فواخرجي (صور)

Lebanon 24
09-05-2025 | 00:44
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نشر احد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر عددا من الطلاب من جامعة دمشق في المزة وهم يغادرون مكان السكن محملين بحقائب تحتوى على اغراضهم، وارفقه بالتعليق التالي: "مشهد مؤلم لمغادرة جماعية لطلاب المدينة الجامعية في المزة دمشق، وسط خوفٍ يتصاعد من تكرار مشاهد الاقتتال الداخلي، كما حدث مؤخرًا في السويداء وقبلها في الساحل السوري ".
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وأضاف: "يدفع الطلاب الأبرياء ثمن النعرات الطائفية، وهم لا ذنب لهم سوى أنهم حملوا كتبهم بدل البنادق، وآمنوا بأن مستقبلهم يُبنى بالعلم لا بالدم.. إنه رحيلٌ من وطنٍ أصبح فيه الخوف أقوى من الطموح، والمجهول أقرب من أي يقين".

من جهتها، نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي الفيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقته بتعليق قالت فيه: "التغريبة الطلابية"، معبرة عن حزنها لما يحصل.
 
 
 
 
 
كما علّقت فواخرجي على قضية اختطاف الشابة ميرا جلال ثابت وعودتها منقبة ومتزوجة في مدينة حمص

وكتبت معلقة على إكس: "سُبيت … واغتُصبت روحها …وسبي الروح أشد وأقوى … سُلبت من عشتار أنوثتها … ومن زنوبيا عزتها …و من نازك سُرقت ضحكتها…. .

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