عن البلبلة في جامعة دمشق وقضية ميرا.. تعليق لافت من سلاف فواخرجي (صور)

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نشر احد الناشطين على ، فيديو يظهر عددا من الطلاب من في وهم يغادرون مكان السكن محملين بحقائب تحتوى على اغراضهم، وارفقه بالتعليق التالي: "مشهد مؤلم لمغادرة جماعية لطلاب المدينة الجامعية في المزة ، وسط خوفٍ يتصاعد من تكرار مشاهد الاقتتال الداخلي، كما حدث مؤخرًا في وقبلها في الساحل السوري ".وأضاف: "يدفع الطلاب الأبرياء ثمن النعرات الطائفية، وهم لا ذنب لهم سوى أنهم حملوا كتبهم بدل البنادق، وآمنوا بأن مستقبلهم يُبنى بالعلم لا .. إنه رحيلٌ من وطنٍ أصبح فيه الخوف أقوى من الطموح، والمجهول أقرب من أي يقين".من جهتها، نشرت الممثلة الفيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقته بتعليق قالت فيه: "التغريبة الطلابية"، معبرة عن حزنها لما يحصل.