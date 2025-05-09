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فنون ومشاهير

"هانو" شقيقة هيفا وهبي تخطف الأنظار في إحدى المناسبات.. تعرّفوا إليها (صور)

Lebanon 24
09-05-2025 | 02:41
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شاركت الفنانة هيفا وهبي مؤخرا بحفل عيد ميلاد صديقها طبيب التجميل روي مطران.
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وحضرت هيفا الحفل إلى جانب شقيقتها هنا والمعروفة بـ "هانو" وزوجها. 
 
 
 
 
ولفتت "هانو" الأنظار بجمالها.

وانتشر فيديو لهيفا وشقيقتها وهما ترقصان خلال الحفل.
 
 
 
 
 
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