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فنون ومشاهير
"هانو" شقيقة هيفا وهبي تخطف الأنظار في إحدى المناسبات.. تعرّفوا إليها (صور)
Lebanon 24
09-05-2025
|
02:41
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شاركت الفنانة
هيفا وهبي
مؤخرا بحفل عيد ميلاد صديقها طبيب التجميل
روي مطران
.
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وحضرت
هيفا
الحفل إلى جانب شقيقتها هنا والمعروفة بـ "هانو" وزوجها.
ولفتت "هانو" الأنظار بجمالها.
وانتشر فيديو لهيفا وشقيقتها وهما ترقصان خلال الحفل.
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