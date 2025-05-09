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فنون ومشاهير
أمل طالب تعتذر من الجمهور: "كانت هفوة".. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
09-05-2025
|
03:03
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اعتذرت الممثلة الكوميدية
أمل طالب
من الجمهور، وذلك بسبب أحد المقاطع في برنامجها "والله لنكيف" عبر قناة "الجديد" الذي فهم وكأنه عنصري.
وكتبت طالب عبر حسايها على "إكس" قائلة: "أنا أمل طالب، وبدي اعتذر من كل قلبي عن المقطع يلي طلع بحلقة من "والله لنكيف" وانفهم كأنه عنصري أو فيه إساءة. الحقيقة إنو كانت هفوة، ومرقت بسرعة وصار صعب نلحقها أو نستدركها بلحظتها، بس
هيدا ما
بيعني إنو ما إلها أثر أو إنها ما بتوجع."
وأضافت أمل: "أنا ضد العنصرية بكل أشكالها، وما بقبل أبداً إنه يُفهم من كلامي شي بيمس بكرامة أي شخص أو فئة. يمكن خانني التعبير أو خانتني اللحظة، بس أكيد ما خانتني نيّتي.المقطع اتشال، وأنا عم راجع حالي ومحتواي أكتر، لأني بعرف إنو مسؤولية الكلمة كبيرة، وخاصة لما بتوصل للناس من خلال الشاشة."
pic.twitter.com/XXO53VbAkP
— AmalTaleb (@AmalTaleb)
May 8, 2025
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وختمت قائلة: "الرجوع عن الخطأ مش ضعف، بالعكس، وأنا بعتذر من أي حدا انزعج أو حس بالإهانة. وبوعدكن إنو كون أوعى وأدق أكتر بعد اليوم.".
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