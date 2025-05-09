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فنون ومشاهير

بشأن زواج محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. مخرج شهير يكشف تفاصيل قد تُساعد على حل اللغز

Lebanon 24
09-05-2025 | 03:44
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تسبب المخرج المصري محمد عبدالعزيز، والد النجم كريم عبدالعزيز، بجدل واسع بعد شهادته الأخيرة حول العلاقة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
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وكشف عن تفاصيل جديدة قد تساعد في حل اللغز المحيط بالأزمة التي تصاعدت مؤخرًا.

وأكد محمد عبد العزيز أنه كان صديقًا مقربًا من محمود عبدالعزيز طوال سنوات طويلة، حيث عملا معًا في العديد من الأفلام سواء قبل أو بعد زواج محمود من بوسي شلبي.

وأشار إلى أن العلاقة بين محمود وبوسي كانت مليئة بالحب والمودة، فقد كانت بوسي دائمًا حاضرة بجانب زوجها في المناسبات الخاصة والعامة، ولم تفارقه في أوقات مرضه.

كما روى مواقف عديدة جمعتهما، مثل تردده المتكرر على شقة محمود في الشيخ زايد والإسكندرية، حيث كانت بوسي دائمًا برفقته.

وأضاف أن بوسي كانت تتعامل مع الجميع بأدب ومحبة، وأبدت تعاونًا في العديد من المواقف الفنية، بما في ذلك دعمها لمشاركة كريم و محمد محمود عبدالعزيز في أحد المسلسلات.

وأشار المخرج إلى موقف مؤثر خلال مرض محمود، عندما طلبت بوسي منه أن يتحدث إلى محمود بصوته بعد أن فقد السمع، فاستجاب لها وأثار ذلك مشاعر محمود.

وأكد أيضًا أن بوسي كانت حريصة على رعاية زوجها في كل أوقات مرضه، حتى في ساعات الليل.

وتصاعدت الأزمة عندما اكتشفت بوسي شلبي أنها مسجلة كمطلقة في وثيقة رسمية، تعود لعام 1998، وهو ما اعتبرته تزويرًا هدفه الاستيلاء على حقوقها في نزاع على قطعة أرض.

وأكدت بوسي أنها كانت الزوجة الوحيدة لمحمود حتى وفاته في 12 تشرين الثاني 2016، وأعلنت عن رفع دعاوى قضائية ضد من زوّر الوثائق.(العين الإخبارية)

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