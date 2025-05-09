بشأن زواج محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. مخرج شهير يكشف تفاصيل قد تُساعد على حل اللغز

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تسبب المخرج المصري ، والد النجم ، بجدل واسع بعد شهادته الأخيرة حول العلاقة بين الإعلامية وأبناء الفنان الراحل .وكشف عن تفاصيل جديدة قد تساعد في حل اللغز المحيط بالأزمة التي تصاعدت مؤخرًا.وأكد أنه كان صديقًا مقربًا من طوال سنوات طويلة، حيث عملا معًا في العديد من الأفلام سواء قبل أو بعد زواج محمود من شلبي.وأشار إلى أن العلاقة بين محمود وبوسي كانت مليئة بالحب والمودة، فقد كانت بوسي دائمًا حاضرة بجانب زوجها في المناسبات الخاصة والعامة، ولم تفارقه في أوقات مرضه.كما روى مواقف عديدة جمعتهما، مثل تردده المتكرر على شقة محمود في الشيخ والإسكندرية، حيث كانت بوسي دائمًا برفقته.وأضاف أن بوسي كانت تتعامل مع الجميع بأدب ومحبة، وأبدت تعاونًا في العديد من المواقف الفنية، بما في ذلك دعمها لمشاركة كريم و في أحد المسلسلات.وأشار المخرج إلى موقف مؤثر خلال مرض محمود، عندما طلبت بوسي منه أن يتحدث إلى محمود بصوته بعد أن فقد السمع، فاستجاب لها وأثار ذلك مشاعر محمود.وأكد أيضًا أن بوسي كانت حريصة على رعاية زوجها في كل أوقات مرضه، حتى في ساعات الليل.وتصاعدت الأزمة عندما اكتشفت بوسي شلبي أنها مسجلة كمطلقة في وثيقة رسمية، تعود لعام 1998، وهو ما اعتبرته تزويرًا هدفه الاستيلاء على حقوقها في نزاع على قطعة أرض.وأكدت بوسي أنها كانت الزوجة الوحيدة لمحمود حتى وفاته في 12 تشرين الثاني 2016، وأعلنت عن رفع دعاوى قضائية ضد من زوّر الوثائق.(العين الإخبارية)