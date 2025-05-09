لأسباب مجهولة.. إلغاء حفل هذا النجم الشهير في مصر (صورة)

أكدت الشركة المنظمة لحفل الفنان المصري الذي كان من المقرر تنظيمه اليوم الجمعة 9 أيار في مدينة السادس من أكتوبر إلغائه.

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وتزامن هذا الإلغاء مع الفنان مدحت صالح نفسه بتوضيح الأمر عبر نشر بيان الشركة المنظمة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، من دون أن تكشف الشركة عن التفاصيل الحقيقية وراء هذا القرار.



وجاء في البيان الرسمي الذي نشرته الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه "بكل أسف نعلن عن إلغاء الحفل المقرر اليوم الجمعة، بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا".



وأعربت الشركة عن أسفها الشديد، مؤكدة إدراكها لحجم التوقعات من قبل الجمهور تجاه هذا الحدث، مشيرة إلى أنها تتفهم الإزعاج الناتج عن هذا الإلغاء المفاجئ. كما وجهت الشركة جمهور الحفل إلى التواصل معها لاسترداد ثمن التذاكر المشتراة.



وكان الحفل الذي يحمل عنوان "حفل الربيع" يُنتظر أن يكون من أبرز الفعاليات في المدينة، ولكن لا يزال السبب الحقيقي وراء الإلغاء غير معلوم حتى اللحظة، رغم الإعلان عن موعده طويلة.(العين الإخبارية)