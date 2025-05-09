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فنون ومشاهير

تضع نظارات سوداء.. زوجة النجم تيم حسن الإعلامية المصرية الشهيرة تعزي كارول سماحة (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2025 | 04:20
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شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة النجم السوري في تقديم العزاء للفنانة كارول سماحة بوفاة زوجها المنتج المصري الراحل الدكتور وليد مصطفى.
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ووصلت الكيلاني إلى مكان العزاء بمفردها من دون زوجها، وظهرت وهي تضع النظارات السوداء.
 
 
 
 
وكانت أقيمت أمس الخميس مراسم عزاء الدكتور وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة في لبنان، وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء. 






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