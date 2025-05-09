تضع نظارات سوداء.. زوجة النجم تيم حسن الإعلامية المصرية الشهيرة تعزي كارول سماحة (فيديو)

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ووصلت الكيلاني إلى مكان العزاء بمفردها من دون زوجها، وظهرت وهي تضع النظارات السوداء. شاركت الإعلامية زوجة النجم السوري في تقديم العزاء للفنانة بوفاة زوجها المنتج المصري الراحل الدكتور .ووصلت الكيلاني إلى مكان العزاء بمفردها من دون زوجها، وظهرت وهي تضع النظارات السوداء.

وكانت أقيمت أمس الخميس مراسم عزاء الدكتور وليد مصطفى زوج الفنانة كارول في ، وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء.











