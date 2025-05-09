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فنون ومشاهير

أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2025 | 04:55
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شاركت الفنانة سيرين عبد النور والممثلة نادين الراسي في مراسم عزاء زوج الفنانة كارول سماحة المنتج المصري الراحل الدكتور وليد مصطفى الذي أقيم أمس الخميس في بيروت.
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وانتشرت عدة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجوم والفنانين الذين أتوا لتقديم العزاء والوقوف إلى جانب كارول.

وظهرت سيرين إلى جانب كارول ومن ثم وصلت نادين الراسي وبدأت تتحدث معها ثم ضحكتا سويا، الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين بأنه تصرف غير لائق في عزاء.

 


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