أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)

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شاركت الفنانة والممثلة في مراسم عزاء زوج الفنانة المنتج المصري الراحل الدكتور الذي أقيم أمس الخميس في .وانتشرت عدة فيديوهات عبر للنجوم والفنانين الذين أتوا لتقديم العزاء والوقوف إلى جانب كارول.وظهرت سيرين إلى جانب كارول ومن ثم وصلت نادين وبدأت تتحدث معها ثم ضحكتا سويا، الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين بأنه تصرف غير لائق في عزاء.