خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة للفنان ، من داخل مستشفى في ، حيث يتلقى العلاج منذ أسابيع، بسبب معاناته بعجز في الكليتين، وإصابته بورم خبيث في الكبد.

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ولاحظ رواد مواقع التواصل أنّ المرض ترك آثاره بشكل واضح على الفنان العراقيّ، فأصبح وجهه شاحباً، وخسر الكثير من وزنه. (ارم نيوز)