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فنون ومشاهير
خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
09-05-2025
|
05:33
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تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة للفنان
العراقي
إياد
الطائي
، من داخل مستشفى في
الهند
، حيث يتلقى العلاج منذ أسابيع، بسبب معاناته بعجز في الكليتين، وإصابته بورم خبيث في الكبد.
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ولاحظ رواد مواقع التواصل أنّ المرض ترك آثاره بشكل واضح على الفنان العراقيّ، فأصبح وجهه شاحباً، وخسر الكثير من وزنه. (ارم نيوز)
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