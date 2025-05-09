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فنون ومشاهير

خسر الكثير من وزنه.. صورة فنان شهير في المستشفى تُثير قلق مُحبيه هذا وضعه الصحيّ

Lebanon 24
09-05-2025 | 05:33
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تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة للفنان العراقي إياد الطائي، من داخل مستشفى في الهند، حيث يتلقى العلاج منذ أسابيع، بسبب معاناته بعجز في الكليتين، وإصابته بورم خبيث في الكبد.
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ولاحظ رواد مواقع التواصل أنّ المرض ترك آثاره بشكل واضح على الفنان العراقيّ، فأصبح وجهه شاحباً، وخسر الكثير من وزنه. (ارم نيوز)
 
 
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