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فنون ومشاهير

فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط

Lebanon 24
09-05-2025 | 09:31
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كشفت الفنانة المصرية مايان السيّد عن تجربة عاطفية جمعتها بشاب هندي، انتهت سريعاً بسبب بُعد المسافة.
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وأوضحت السيّد أن المسافات ليست مجرد جغرافيا، بل قد تكون حاجزاً حقيقياً أمام مشاعر تبدو في بدايتها قوية وساحرة.

وكشفت أنّها التقت بالشاب الهندي أثناء زيارتها إلى سريلانكا، وهناك نشأت شرارة الإعجاب التي تحوّلت إلى علاقة عاطفية استمرت عشرة أيام فقط.

ورغم تأكيدها أنها كانت أياماً مكثفة بالمشاعر، كما وصفتها، لكن الواقع فرض كلمته بسرعة، فبمجرد عودتها إلى القاهرة وعودته هو إلى مومباي، أدركا أن المسافة بينهما أوسع من أن تستوعب علاقتهما، لينتهي الارتباط قبل أن يبدأ رسمياً. (الامارات 24)
 
 
 
 
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