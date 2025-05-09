فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط

كشفت الفنانة مايان السيّد عن تجربة عاطفية جمعتها بشاب هندي، انتهت سريعاً بسبب بُعد المسافة.

Advertisement

وأوضحت السيّد أن المسافات ليست مجرد جغرافيا، بل قد تكون حاجزاً حقيقياً أمام مشاعر تبدو في بدايتها قوية وساحرة.



وكشفت أنّها التقت بالشاب أثناء زيارتها إلى سريلانكا، وهناك نشأت شرارة الإعجاب التي تحوّلت إلى علاقة عاطفية استمرت عشرة أيام فقط.



ورغم تأكيدها أنها كانت أياماً مكثفة بالمشاعر، كما وصفتها، لكن الواقع فرض كلمته بسرعة، فبمجرد عودتها إلى وعودته هو إلى مومباي، أدركا أن المسافة بينهما أوسع من أن تستوعب علاقتهما، لينتهي الارتباط قبل أن يبدأ رسمياً. (الامارات 24)