Advertisement

فنون ومشاهير

ميغان ماركل في ورطة.. هذا ما حدث لسيدة بسبب وصفة الاستحمام الخاصة بها!

Lebanon 24
09-05-2025 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1358092-638824142544755880.jpeg
Doc-P-1358092-638824142544755880.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ محامي شركة إنتاج مسلسل ميغان ماركل، المعروض على منصة "نتفليكس"، على اتهامات وجهتها سيدة أميركية تُدعى روبن باتريك، مصابة بداء السكري، قالت فيها إن وصفة أملاح الاستحمام التي ظهرت ضمن المسلسل تسببت لها بحروق شديدة ومشاكل تجميلية.
Advertisement


وفي تصريحات نقلها موقع "رادار أونلاين"، أوضحت باتريك، المقيمة في ولاية ماريلاند، أنها استخدمت خلطة أملاح الاستحمام المكوّنة من ملح إبسوم، وزيت الأرنيكا، وزيت اللافندر، وملح الهيمالايا الوردي، والزهور المجففة، إلا أنها شعرت بألم حاد أشبه بـ"حرق داخلي"، على حد تعبيرها، مؤكدة أنها عانت من أضرار تجميلية واضحة.

واتهمت باتريك ميغان ماركل بالإخلال بما وصفته بـ"واجب الرعاية"، معتبرة أن الوصفة كان يجب أن تُرفق بتحذيرات واضحة للمشاهدين، خاصة من يعانون من حالات صحية مزمنة.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت"، ردّ كاميرون ستراشر، محامي شركة الملكية الفكرية (IPC)، على ادعاءاتها.

إذ قال: "لا يُلزمك أيٌّ من الأطراف المسؤولة عن السلسلة، بمن في ذلك الجهات التي ذكرتها في رسالتك، بواجب رعاية خاصة، لأنه لا تربطك بهم أي علاقة خاصة قانوناً. لا يوجد أي خطر جوهري في مزيج الأملاح وزيت الأرنيكا والزيت العطري. وبالتالي، بما أن وصفة أملاح الاستحمام التي يُزعم أنها تسبّبت في إصابتك لا تُشكّل "خطراً واضحاً ومباشراً" على الجمهور، فلا يمكنك انتهاك حماية التعديل الأول لحق التعبير برفع دعوى إهمال ضد الجهات التي تُهدّدها. لم يكن متوقعاً أن تتجاهلي التعليمات الموجودة على عبوة أملاح إبسوم في محاولة صنع واستخدام أملاح الاستحمام الخاصة بك. لهذا السبب تحديداً، لا يُمكن رفع دعوى إهمال ضد أي شخص مُشارك في إنتاج أو توزيع السلسلة".
مواضيع ذات صلة
ما حصل معها "مُخيف للغاية"... ميغان ماركل تكشف ما حدث معها بعد الولادة
lebanon 24
10/05/2025 00:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبيّة في ورطة... إليكم ما قامت به
lebanon 24
10/05/2025 00:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... ميغان ماركل تكشف لحظات عائلية مع طفليها
lebanon 24
10/05/2025 00:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
للترويج للمربى... هل استغلت ميغان ماركل ابنتها؟
lebanon 24
10/05/2025 00:59:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2025-05-09
15:17 | 2025-05-09
13:13 | 2025-05-09
13:08 | 2025-05-09
10:40 | 2025-05-09
10:05 | 2025-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24