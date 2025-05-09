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فنون ومشاهير
ميغان ماركل في ورطة.. هذا ما حدث لسيدة بسبب وصفة الاستحمام الخاصة بها!
Lebanon 24
09-05-2025
|
11:56
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ردّ محامي
شركة إنتاج
مسلسل
ميغان ماركل
، المعروض على منصة "نتفليكس"، على اتهامات وجهتها سيدة أميركية تُدعى روبن باتريك، مصابة بداء
السكري
، قالت فيها إن وصفة أملاح الاستحمام التي ظهرت ضمن المسلسل تسببت لها بحروق شديدة ومشاكل تجميلية.
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وفي تصريحات نقلها موقع "رادار أونلاين"، أوضحت باتريك، المقيمة في ولاية ماريلاند، أنها استخدمت خلطة أملاح الاستحمام المكوّنة من ملح إبسوم، وزيت الأرنيكا، وزيت اللافندر، وملح
الهيمالايا
الوردي، والزهور المجففة، إلا أنها شعرت بألم حاد أشبه بـ"حرق داخلي"، على حد تعبيرها، مؤكدة أنها عانت من أضرار تجميلية واضحة.
واتهمت باتريك
ميغان
ماركل
بالإخلال بما وصفته بـ"واجب الرعاية"، معتبرة أن الوصفة كان يجب أن تُرفق بتحذيرات واضحة للمشاهدين، خاصة من يعانون من حالات صحية مزمنة.
ووفقاً لصحيفة "إندبندنت"، ردّ
كاميرون
ستراشر، محامي شركة
الملكية الفكرية
(IPC)، على ادعاءاتها.
إذ قال: "لا يُلزمك أيٌّ من الأطراف المسؤولة عن السلسلة، بمن في ذلك الجهات التي ذكرتها في رسالتك، بواجب رعاية خاصة، لأنه لا تربطك بهم أي علاقة خاصة قانوناً. لا يوجد أي خطر جوهري في مزيج الأملاح وزيت الأرنيكا والزيت العطري. وبالتالي، بما أن وصفة أملاح الاستحمام التي يُزعم أنها تسبّبت في إصابتك لا تُشكّل "خطراً واضحاً ومباشراً" على الجمهور، فلا يمكنك انتهاك حماية
التعديل الأول
لحق التعبير برفع دعوى إهمال ضد الجهات التي تُهدّدها. لم يكن متوقعاً أن تتجاهلي التعليمات الموجودة على عبوة
أملاح إبسوم
في محاولة صنع واستخدام أملاح الاستحمام الخاصة بك. لهذا السبب تحديداً، لا يُمكن رفع دعوى إهمال ضد أي شخص مُشارك في إنتاج أو توزيع السلسلة".
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