ميغان ماركل في ورطة.. هذا ما حدث لسيدة بسبب وصفة الاستحمام الخاصة بها!

ردّ محامي مسلسل ، المعروض على منصة "نتفليكس"، على اتهامات وجهتها سيدة أميركية تُدعى روبن باتريك، مصابة بداء ، قالت فيها إن وصفة أملاح الاستحمام التي ظهرت ضمن المسلسل تسببت لها بحروق شديدة ومشاكل تجميلية.

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وفي تصريحات نقلها موقع "رادار أونلاين"، أوضحت باتريك، المقيمة في ولاية ماريلاند، أنها استخدمت خلطة أملاح الاستحمام المكوّنة من ملح إبسوم، وزيت الأرنيكا، وزيت اللافندر، وملح الوردي، والزهور المجففة، إلا أنها شعرت بألم حاد أشبه بـ"حرق داخلي"، على حد تعبيرها، مؤكدة أنها عانت من أضرار تجميلية واضحة.



واتهمت باتريك بالإخلال بما وصفته بـ"واجب الرعاية"، معتبرة أن الوصفة كان يجب أن تُرفق بتحذيرات واضحة للمشاهدين، خاصة من يعانون من حالات صحية مزمنة.



ووفقاً لصحيفة "إندبندنت"، ردّ ستراشر، محامي شركة (IPC)، على ادعاءاتها.



وفي تصريحات نقلها موقع "رادار أونلاين"، أوضحت باتريك، المقيمة في ولاية ماريلاند، أنها استخدمت خلطة أملاح الاستحمام المكوّنة من ملح إبسوم، وزيت الأرنيكا، وزيت اللافندر، وملح الوردي، والزهور المجففة، إلا أنها شعرت بألم حاد أشبه بـ"حرق داخلي"، على حد تعبيرها، مؤكدة أنها عانت من أضرار تجميلية واضحة.واتهمت باتريك بالإخلال بما وصفته بـ"واجب الرعاية"، معتبرة أن الوصفة كان يجب أن تُرفق بتحذيرات واضحة للمشاهدين، خاصة من يعانون من حالات صحية مزمنة.ووفقاً لصحيفة "إندبندنت"، ردّ ستراشر، محامي شركة (IPC)، على ادعاءاتها.

إذ قال: "لا يُلزمك أيٌّ من الأطراف المسؤولة عن السلسلة، بمن في ذلك الجهات التي ذكرتها في رسالتك، بواجب رعاية خاصة، لأنه لا تربطك بهم أي علاقة خاصة قانوناً. لا يوجد أي خطر جوهري في مزيج الأملاح وزيت الأرنيكا والزيت العطري. وبالتالي، بما أن وصفة أملاح الاستحمام التي يُزعم أنها تسبّبت في إصابتك لا تُشكّل "خطراً واضحاً ومباشراً" على الجمهور، فلا يمكنك انتهاك حماية لحق التعبير برفع دعوى إهمال ضد الجهات التي تُهدّدها. لم يكن متوقعاً أن تتجاهلي التعليمات الموجودة على عبوة في محاولة صنع واستخدام أملاح الاستحمام الخاصة بك. لهذا السبب تحديداً، لا يُمكن رفع دعوى إهمال ضد أي شخص مُشارك في إنتاج أو توزيع السلسلة".