فخم جدًا... هكذا استعرضت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي منزلها الجديد في دبي (فيديو)

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وأظهرت الفيديوهات المساحة الكبيرة للمنزل، وأوضحت نارين أن سر اختيارها لهذا المنزل كان إعجابها بشكل السلم الموجود فيه.



وقد تفاعل المتابعون مع الفيديوهات، حيث تباينت آراؤهم. فبينما هنّأ البعض نارين على منزلها، عبّر آخرون عن انزعاجهم من اعتبار تصوير المنازل "محتوى" يستحق المشاركة.





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وتصدّرت هذه الفيديوهات خلال الساعات الماضية مواقع التواصل، حيث كشفت نارين عن تفاصيل منزلها بعد زواجها من رجل الأعمال السوري رامي سامو.