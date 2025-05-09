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فنون ومشاهير

فخم جدًا... هكذا استعرضت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي منزلها الجديد في دبي (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2025 | 13:08
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات جديدة لليوتيوبر السورية نارين بيوتي، حيث وثقت جولتها في منزلها الجديد في دبي.
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وتصدّرت هذه الفيديوهات خلال الساعات الماضية مواقع التواصل، حيث كشفت نارين عن تفاصيل منزلها بعد زواجها من رجل الأعمال السوري رامي سامو.

وأظهرت الفيديوهات المساحة الكبيرة للمنزل، وأوضحت نارين أن سر اختيارها لهذا المنزل كان إعجابها بشكل السلم الموجود فيه.

وقد تفاعل المتابعون مع الفيديوهات، حيث تباينت آراؤهم. فبينما هنّأ البعض نارين على منزلها، عبّر آخرون عن انزعاجهم من اعتبار تصوير المنازل "محتوى" يستحق المشاركة.

لمشاهدة الفيديو... إضغط هنا 
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