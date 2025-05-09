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فنون ومشاهير

"محطة مهمة في حياتي"... نجم لبناني سيؤسس علامة ملابس رجالية خاصة به!

Lebanon 24
09-05-2025 | 23:00
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كشف النّجم اللبناني نيقولا معوض عن رغبته في الاتجاه للموضة وإطلاق خط أزياء رجالي يكون علامة تجارية تحمل اسمه، معتبراً أن هذه الفكرة كانت تراوده منذ فترة طويلة، وقد آن الوقت بالفعل لاتخاذ هذه الخطوة التي يعتبر أنها ستكون "محطة مهمة من حياته".
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وفي تصريحاته على هامش حضوره مؤخراً حفل TIME 100 Gala لعام 2025، قال معوض إنّ اهتمامه زَاد بدخول عالم تصميم الأزياء، معتبراً أنّ فكرة تأسيس خط ملابس رجالية خاص به مطروحة بقوة في الفترة الحالية، مؤكداً أنّه يحب هذا المجال كثيراً.

وأَكّد معوض أنّه يَسعى جَدياً في إطلاق خط أزياء رجالي يحمل توقيعه، إذ إنّ إطلاق خط أزياء يحمل اسمه هو فكرة كان يحلم بها منذ صغره بأن يصير مصمماً، ولكن تصميم المجوهرات هو ما كان يشغله وهو صغير.

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