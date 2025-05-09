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فنون ومشاهير
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
09-05-2025
|
23:34
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تناول الإعلامي
المصري عمرو
أديب قضية الخلاف بين الإعلامية
بوسي شلبي
وأبناء الفنان الراحل
محمود عبد العزيز
، مشيرًا إلى أن قطعة أرض تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه قد تكون سبب هذا النزاع.
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وقال أديب في تصريح صحفي مصوّر، إن الفنان الراحل ترك قطعة أرض "على المشاع"، مؤكدًا: "دي كل من له حق الورث فيها، يورث فيها"، مرجّحًا أن تكون هذه الأرض السبب
الرئيسي
في اشتعال الخلاف بين الأطراف.
وتابع أديب بأن عائلة الراحل محمود
عبد العزيز
تدّعي وجود أوراق طلاق تعود إلى عام 1998، وهو ما يثير تساؤلات حول الوضع القانوني والشرعي للعلاقة بين
محمود عبد
العزيز
وبوسي شلبي، وأضاف: "يعني بتقولوا إنهم كانوا عايشين سوا بلا زواج؟ أنا أستبعد ده تمامًا".
وأوضح أديب أن
بوسي
شلبي تمتلك مستندات تؤكد أنها كانت زوجة محمود عبد العزيز حتى وفاته، متسائلًا: "هل من الطبيعي أن ترافق مجرد مديرة أعماله في كل سفرياته؟ وهل من المعتاد أن يحتفل بعيد ميلادها سنويًا؟".
وأشار إلى أن هناك أزمة أعمق تتعلق بآلية تسجيل الوثائق في مصر، حيث يمكن للرجل تطليق زوجته دون إخطارها، مما يفتح الباب لمشكلات قانونية وإنسانية معقّدة.
وختم
عمرو أديب
قائلًا: "إذا كانت مستندات بوسي شلبي غير صحيحة، فهذا يعني أن هناك خللًا خطيرًا في منظومة التوثيق يجب معالجته بشكل عاجل".(إرم نيوز)
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