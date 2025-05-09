Advertisement

فنون ومشاهير

أسرة أم كلثوم تُهدد وتتخذ إجراءات قانونية.. إليكم السبب

Lebanon 24
09-05-2025 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1358239-638824563069922554.jpg
Doc-P-1358239-638824563069922554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنوي أسرة المطربة الراحلة أم كلثوم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع فيديو لها.
Advertisement

وجاء هذا التصعيد بعد انتشار واسع لفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كوكب الشرق وهي تغني أغانٍ لمغني الراب ويجز، الأمر الذي أثار استياء العائلة.

وفي بيان رسمي، أكدت أسرة أم كلثوم أن الفنانة الراحلة تمتعت بأسلوب غنائي فريد جعلها أيقونة في عالم الفن العربي والعالمي، وأن نشر هذه الفيديوهات المسيئة يعد محاولة لطمس هويتها الفنية الأصيلة.

وأعربت جيهان حفيدة أم كلثوم عن استيائها في تصريحات صحافية، قائلة: "شاهدنا فيديوهات تظهر أم كلثوم وهي تغني باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغاني ويجز، وهذا أمر مستفز للغاية. نجاحها بلونها الغنائي وتاريخها كافٍ ليبقى خالداً، فلماذا يُظهرونها بهذه الطريقة؟ سنقوم كعائلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية إذا تكرر هذا الأمر".

وأكدت الأسرة أنها لن تتهاون في حماية إرث أم كلثوم الفني الذي تميز بلونها الغنائي الخاص، وأعلنت أنها ستلجأ إلى القضاء لوقف أي محاولة لتشويه تاريخها المشرف، مشددة على أن هذه الفيديوهات المفبركة تتنافى مع الاحترام الذي تحظى به الفنانة الراحلة.

وخلال الفترة الأخيرة، لاقت فيديوهات أم كلثوم المصنوعة بالذكاء الاصطناعي وهي تغني أغاني معاصرة انتشاراً واسعاً.

ورغم إثارة هذه الفيديوهات إعجاب البعض، فإنها قوبلت بانتقادات حادة من أسرتها التي اعتبرتها مساساً بتاريخ "كوكب الشرق" الفني، الذي يشكل إرثاً ثقافياً خالداً.(العين)



مواضيع ذات صلة
جامعة هارفارد: الحكومة الفيدرالية اتخذت الأسبوع الماضي عدة إجراءات ضدنا لرفضنا الامتثال لمطالبها غير القانونية
lebanon 24
10/05/2025 10:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ "Alarabiya English": سنتخذ إجراءات حاسمة إن هددت إيران أو وكلائها مصالحنا
lebanon 24
10/05/2025 10:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نخبة الجامعات الأميركية تشكل اتحادا لمواجهة إجراءات ترامب وتُهدد بوقف التمويل
lebanon 24
10/05/2025 10:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التعليم السوري: اتخذنا إجراءات بحق من يجيش طائفيا ضد الطلاب في الجامعات
lebanon 24
10/05/2025 10:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:05 | 2025-05-10
02:48 | 2025-05-10
02:15 | 2025-05-10
02:02 | 2025-05-10
01:45 | 2025-05-10
01:07 | 2025-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24