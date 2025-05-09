أسرة أم كلثوم تُهدد وتتخذ إجراءات قانونية.. إليكم السبب

Advertisement

تنوي أسرة المطربة الراحلة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تستخدم تقنيات لإنتاج مقاطع فيديو لها.وجاء هذا التصعيد بعد انتشار واسع لفيديوهات على تظهر وهي تغني أغانٍ لمغني الراب ويجز، الأمر الذي أثار استياء العائلة.وفي بيان رسمي، أكدت أسرة أم كلثوم أن الفنانة الراحلة تمتعت بأسلوب غنائي فريد جعلها أيقونة في عالم والعالمي، وأن نشر هذه الفيديوهات المسيئة يعد محاولة لطمس هويتها الفنية الأصيلة.وأعربت جيهان حفيدة أم كلثوم عن استيائها في تصريحات صحافية، قائلة: "شاهدنا فيديوهات تظهر أم كلثوم وهي تغني باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغاني ويجز، وهذا أمر مستفز للغاية. نجاحها بلونها الغنائي وتاريخها كافٍ ليبقى خالداً، فلماذا يُظهرونها بهذه الطريقة؟ سنقوم كعائلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية إذا تكرر هذا الأمر".وأكدت الأسرة أنها لن تتهاون في حماية إرث أم كلثوم الفني الذي تميز بلونها الغنائي الخاص، وأعلنت أنها ستلجأ إلى لوقف أي محاولة لتشويه تاريخها المشرف، مشددة على أن هذه الفيديوهات المفبركة تتنافى مع الاحترام الذي تحظى به الفنانة الراحلة.وخلال الفترة الأخيرة، لاقت فيديوهات أم كلثوم المصنوعة بالذكاء الاصطناعي وهي تغني أغاني معاصرة انتشاراً واسعاً.ورغم إثارة هذه الفيديوهات إعجاب البعض، فإنها قوبلت بانتقادات حادة من أسرتها التي اعتبرتها مساساً بتاريخ "كوكب الشرق" الفني، الذي يشكل إرثاً ثقافياً خالداً.(العين)