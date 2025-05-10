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فنون ومشاهير

بعد الجدل بشأن زواج والده بالإعلامية بوسي شلبي.. أول رد من نجل الفنان محمود عبد العزيز هذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2025 | 00:28
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بعد الجدل الذي أثير أخيراً حول العلاقة القانونية بين الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، ردّ نجله الفنان والمنتج المصري محمد محمود عبد العزيز على الأمر. 
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ونقل مقدم برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، الإعلامي عمرو أديب عن محمد محمود عبد العزيز قوله، إن الإعلامية بوسي شلبي ليست مدرجة ضمن إعلان الوراثة الرسمي للفنان الراحل، مشددًا على أن المستندات الرسمية الصادرة بعد وفاة والده لا تتضمن اسمها ضمن الورثة.

وفي سياق توضيحه للعلاقة بين والده وبوسي شلبي، كشف محمد عبد العزيز أن الأخيرة رفعت قضية "رجعة" في عام 2021، مطالبة بإثبات استمرار زواجها من النجم الراحل بعد الطلاق الذي وقع في عام 1998، إلا أن القضاء المصري رفض الدعوى في كل درجات التقاضي.
 
 
 
 
 

وأوضح قائلاً: بوسي خسرت كل درجات التقاضي في قضية الرجعة بعد طلاقها من والدي سنة 1998.

ونفى محمد عبد العزيز ما تردد عن وجود نزاع على ممتلكات أو أراضٍ قائلاً: "مفيش أرض أو أي حاجة تخص النزاع... كل اللي بيتقال غير دقيق".

وعبّر محمد عن حزنه واستيائه من ظهور اسم والده في هذا النوع من الجدل الإعلامي، قائلًا: "مكنتش عايز اسم أبويا يطلع في الإعلام بالشكل ده... إحنا عيلة بتحترم نفسها وبتحترم جمهورها".(فوشيا)

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