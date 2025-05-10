بعد الجدل بشأن زواج والده بالإعلامية بوسي شلبي.. أول رد من نجل الفنان محمود عبد العزيز هذا ما قاله (فيديو)

Advertisement

بعد الجدل الذي أثير أخيراً حول العلاقة القانونية بين الفنان المصري الراحل والإعلامية ، ردّ نجله الفنان والمنتج المصري على الأمر.ونقل مقدم برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، الإعلامي عن قوله، إن الإعلامية شلبي ليست مدرجة ضمن إعلان الوراثة الرسمي للفنان الراحل، مشددًا على أن المستندات الرسمية الصادرة بعد وفاة والده لا تتضمن اسمها ضمن الورثة.وفي سياق توضيحه للعلاقة بين والده وبوسي شلبي، كشف أن الأخيرة رفعت قضية "رجعة" في عام 2021، مطالبة بإثبات استمرار زواجها من النجم الراحل بعد الطلاق الذي وقع في عام 1998، إلا أن المصري رفض الدعوى في كل درجات التقاضي.