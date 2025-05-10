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فنون ومشاهير

جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2025 | 01:07
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حلّ النجم السوري جمال سليمان ضيفا على برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة ومنصة "المشهد".
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وكشف سليمان ان العلويين قبل أحداث الساحل تواصلوا معه وكان لديهم رغبة في إجراء حوار مع السلطة السورية الجديدة وفتح صفحة جديدة، وأشار إلى انه بعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد ندم العلويون على كل لحظة وقفوا فيها إلى جانبه، مؤكد ان عائلة الأسد وتحديدا بشار الأسد ليس لديهم أي شعبية في سوريا وخاصة عند الطائفة العلوية.

وعن فصل الفنانة سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين في سوريا، أشار سليمان إلى انه يرفض قرار الفصل، كاشفا انه هو أيضا تم فصله سابقا من النقابة.

وأكد انه لا يوافق على ما قالته فواخرجي في مقابلتها الأخيرة التي أحدثت فيها الجدل بشأن ما حصل من تعذيب في السجون السورية، وقال: "انا ما بوافق على فصلها بس انا في نفس الوقت بتمنى يكون عنا بلد اسمو سوريا، بس معقول ما عرفت شو صار بصيدنايا والفظائع التي صارت في سجون النظام".

وأشار سلميان إلى انه من الصعب ان تحكم سوريا من خلال نظام سياسي ديني.
 
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