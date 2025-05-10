جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)

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حلّ النجم السوري ضيفا على برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي عبر قناة ومنصة "المشهد".وكشف العلويين قبل أحداث الساحل تواصلوا معه وكان لديهم رغبة في إجراء حوار مع الجديدة وفتح صفحة جديدة، وأشار إلى انه بعد هروب الرئيس المخلوع ندم العلويون على كل لحظة وقفوا فيها إلى جانبه، مؤكد ان عائلة وتحديدا بشار الأسد ليس لديهم أي شعبية في وخاصة عند الطائفة العلوية.وعن فصل الفنانة من نقابة الفنانين في سوريا، أشار سليمان إلى انه يرفض قرار الفصل، كاشفا انه هو أيضا تم فصله سابقا من النقابة.وأكد انه لا يوافق على ما قالته فواخرجي في مقابلتها الأخيرة التي أحدثت فيها الجدل بشأن ما حصل من تعذيب في السجون ، وقال: "انا ما بوافق على فصلها بس انا في نفس الوقت بتمنى يكون عنا بلد اسمو سوريا، بس معقول ما عرفت بصيدنايا والفظائع التي صارت في سجون النظام".وأشار إلى انه من الصعب ان تحكم سوريا من خلال نظام سياسي ديني.