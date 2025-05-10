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فنون ومشاهير

خلال مرور موكب لرئيس الجمهورية.. فنان لبناني يسير عكس السير في هذه الدولة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
10-05-2025 | 03:25
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يتواجد حاليا الفنان أمير يزبك في مدينة أكرا عاصمة غانا حيث سيُحيي حفلا غنائيا.
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ونشر أمير فيديو عبر حسابه على فيسبوك وثق من خلاله وصوله إلى مطار أكرا وانتقاله بموكب إلى الفندق.

الا ان المُفاجأة ان السائقة وهي لبنانية قادت السيارة عكس السير خلال مرور موكب رئيس جمهورية غانا.
 
 
 
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