خلال مرور موكب لرئيس الجمهورية.. فنان لبناني يسير عكس السير في هذه الدولة شاهدوا الفيديو

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يتواجد حاليا الفنان في مدينة أكرا عاصمة حيث سيُحيي حفلا غنائيا.ونشر أمير فيديو عبر حسابه على وثق من خلاله وصوله إلى مطار أكرا وانتقاله بموكب إلى الفندق.الا ان المُفاجأة ان السائقة وهي لبنانية قادت السيارة عكس السير خلال مرور موكب رئيس غانا.