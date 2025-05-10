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فنون ومشاهير
"مُفاجأة مش كدة".. هل عاد أحمد فهمي إلى طليقته هنا الزاهد؟
Lebanon 24
10-05-2025
|
03:39
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بعد نحو عامين على انفصالهما، فاجأ الفنان المصري
أحمد فهمي
جمهوره ومتابعيه بمشاركتهم مقطع فيديو من فيلم "مستر إكس"، الذي جمعه بطليقته الفنانة
هنا الزاهد
، ما أثار التساؤلات حول عودة
الثنائي
لبعضهما.
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ونشر فهمي فيديو المشهد الذي ظهر فيه وهو يعترف لهنا
الزاهد
بأنه "مستر إكس"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك
"، وعلّق عليه قائلًا: "لو ده هيثبتلك إني... مفاجأة، مش كده؟"، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين.
لكن لم تمض ساعات قليلة حتى قام فهمي بحذف الفيديو، ليثير حيرة الجمهور حول ما إذا كان الامر حقيقياً أم أننه مجرد دعاية لعمل جديد، ام أن هناك محاولات منه للصلح مه هنا الزاهد وعودة الحياة الزوجية بينهما.
وكان فهمي والزاهد انفصلا في أواخر عام 2023 بعد زواج استمر 4 سنوات، ولم يكشف أي من الطرفين عن سبب الانفصال، لكن هنا الزاهد عبرت عن تقديرها للتجربة وذكرت أنها تخطت فترة الطلاق ووصلت إلى مرحلة أفضل.
أما أحمد فهمي، فقد أشار إلى أنه صاحب قرار الانفصال ولا ينوي الزواج مرة أخرى.
آخر أعمال أحمد فهمي
ويعد فيلم "
أحمد وأحمد
" أحدث أعمال أحمد فهمي وهو من بطولة
أحمد السقا
وجيهان الشماشرجي، وطارق
لطفي
، وغادة
عبد الرازق
، وعلي صبحي، ومحمد لطفي، ورشدي
الشامي
، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، وإبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار
أحمد درويش
ومحمد عبدالله، وإخراج
أحمد نادر جلال
.(العربية)
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