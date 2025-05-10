بسبب رحمة رياض.. ناصيف زيتون يتأثر على المسرح (فيديو)

أحيا الفنان مساء الجمعة 9 أيار حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح "كوكاكولا أرينا" في دبي، تحت عنوان " وأصدقاؤه"، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل استثنائي من الحاضرين.

واستهل النجم السوري أمسيته الفنية بتحية الحضور، معبّراً عن سعادته بلقائهم، وقال: يسعد مساكم جميعاً، أول مرة أنا هون، بكوكا أول مرة، مبسوط كتير.

وشكر الفنان الجمهور على وجوده في هذه الليلة وقال: أنا بدي أتشكركن، اتشكر حضوركن، شكرا لإلكن، لأنكم محبين، إن شاء الله هيك نعمل حفلة حلوة سوا ونطلع كلنا مبسوطين، برحب فيكم جميعاً فرداً فرداً فرداً، منورين، كل حبايبنا هون، كل الناس اللي بنحبا، أصحابنا اللي بحبونا واللي بنحبن.



وحرص ناصيف زيتون على تقديم صديقته الفنانة في أجواء مرحة.



وشاركت الفنانة رحمة ناصيف زيتون أغنية " "، في ديو نال إعجاب الجمهور الحاضر وكان واضحا تأثر ناصيف زيتون بالاغنية.