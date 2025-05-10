بسبب رحمة رياض.. ناصيف زيتون يتأثر على المسرح (فيديو)

أحيا الفنان ناصيف زيتون مساء الجمعة 9 أيار حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح "كوكاكولا أرينا" في دبي، تحت عنوان "ناصيف وأصدقاؤه"، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل استثنائي من الحاضرين.
واستهل النجم السوري أمسيته الفنية بتحية الحضور، معبّراً عن سعادته بلقائهم، وقال: يسعد مساكم جميعاً، أول مرة أنا هون، بكوكا كولا أول مرة، مبسوط كتير.
If he’s not totally into you like Nassif is with Daniella, leave him 🥲🤍#دانييلا_رحمة • #ناصيف_زيتون pic.twitter.com/CwdXRi7I67
— Maryam (@MaryamxAh) May 9, 2025
If he’s not totally into you like Nassif is with Daniella, leave him 🥲🤍#دانييلا_رحمة • #ناصيف_زيتون pic.twitter.com/CwdXRi7I67