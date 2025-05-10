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فنون ومشاهير

بسبب رحمة رياض.. ناصيف زيتون يتأثر على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2025 | 08:55
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أحيا الفنان ناصيف زيتون مساء الجمعة 9 أيار حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح "كوكاكولا أرينا" في دبي، تحت عنوان "ناصيف وأصدقاؤه"، بمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل استثنائي من الحاضرين.

واستهل النجم السوري أمسيته الفنية بتحية الحضور، معبّراً عن سعادته بلقائهم، وقال: يسعد مساكم جميعاً، أول مرة أنا هون، بكوكا كولا أول مرة، مبسوط كتير.

وشكر الفنان الجمهور على وجوده في هذه الليلة وقال: أنا بدي أتشكركن، اتشكر حضوركن، شكرا لإلكن، لأنكم محبين، إن شاء الله هيك نعمل حفلة حلوة سوا ونطلع كلنا مبسوطين، برحب فيكم جميعاً فرداً فرداً فرداً، منورين، كل حبايبنا هون، كل الناس اللي بنحبا، أصحابنا اللي بحبونا واللي بنحبن.

وحرص ناصيف زيتون على تقديم صديقته  الفنانة العراقية رحمة رياض في أجواء مرحة.

وشاركت الفنانة رحمة رياض ناصيف زيتون أغنية "ما في ليل"، في ديو نال إعجاب الجمهور الحاضر وكان واضحا تأثر ناصيف زيتون بالاغنية.
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