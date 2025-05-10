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فنون ومشاهير

بعد إعلان الفنان محمد عبدالعزيز فشل إعلامية شهيرة في إثبات عودتها لوالده.. والأخيرة ترّد ببيان عاجل (صورة)

Lebanon 24
10-05-2025 | 23:00
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بعد تأكيد الفنان محمد محمود عبدالعزيز أن الإعلامية بوسي شلبي فشلت في جميع درجات التقاضي لإثبات عودتها إلى والده النجم الراحل محمود عبدالعزيز بعد طلاقهما عام 1998، أصدر مكتب محاميها بيانًا عاجلاً للرد على ما ذكره.
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وشاركت بوسي متابعيها على انستغرام بصورة للبيان العاجل الصادر عن مكتب المحامي حسام نبيل وجاء فيه: "نحيط سيادتكم علماً بأن ما تم تداوله بشأن موكلتنا بوسي شلبي قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز نود التنويه بأن هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكن الإفصاح عنها فى الوقت الحالي حفاظاًعلى مجريات التحقيق واجراءات التقاضي، وانها لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي وان النزاع القضائي لا ينحصر فى دعوي واحدة فقط وفقا ما ردده البعض".


وتابع البيان: "هناك الكثير من الأمور التى يتم ايضاحها تباعا وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يستجد من احكام قضائية، ونثق تمام الثقة بالقضاء المصري وأحكامه وقدرته على إعادة الحق لأصحابه".


وختم البيان بالقول: "نهيب بالجميع تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله في اعلامياً حتى انتهاء التحقيقات والقضايا المتداولة بهذا الشأن".

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