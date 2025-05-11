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فنون ومشاهير

"لست بخير".. فنانة شهيرة تثير قلق متابعيها (صور)

Lebanon 24
11-05-2025 | 02:00
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أثارت الفنانة إيمي سمير غانم حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيها، بعد أن شاركت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام رسائل غامضة تحمل دلالات على حالتها النفسية المتعبة، وتلميحات لتعرضها لخيبات أمل متكررة.
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وكتبت إيمي باللغة الإنكليزية: "I’m not okay but it’s okay" (أنا لست بخير، لكن لا بأس)، ثم أتبعتها برسالة أخرى جاء فيها: "علّم قلبك أن يتقبل خيبات الأمل، حتى من الأشخاص الذين تحبهم".
 
 
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وتنوعت تفسيرات الجمهور لهذه الرسائل، حيث ربط البعض بينها وبين إعلانها الحزين عن وفاة كلبها "عنتر"، الذي عبّرت عن حزنها العميق لفقدانه، مؤكدة أنه كان مقرباً جداً منها وأن لا أحد يمكنه فهم مدى ألمها لفقدانه. فيما ذهب آخرون إلى ترجيح وجود أزمة شخصية أو خلافات زوجية خلف هذه المشاعر، خاصة أن الرسائل جاءت بعد فترة وجيزة من عرض مسلسلها الرمضاني الأخير "عقبال عندكوا"، الذي شاركت فيه إلى جانب زوجها الفنان حسن الرداد.
 
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المسلسل الذي بُث في رمضان الماضي، لم يحقق النجاح المتوقع، وتعرض لانتقادات بسبب ضعف مستواه الكوميدي، وعدم قدرته على جذب الجمهور، رغم الفكرة التي دارت حول شخصيتي "سها" و"فادي" اللذين يواجهان تحديات في طريق زواجهما.

واعتمد المسلسل على نمط الحلقات "المنفصلة المتصلة"، حيث تشترك جميع الحلقات في خط درامي واحد، بينما تختلف الشخصيات والمواقف في كل حلقة، في إطار اجتماعي يناقش أزمات تهدد استقرار العلاقات الزوجية، من خلال قصص متعددة ودروس مستخلصة من تجارب الآخرين. (ارم نيوز)

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