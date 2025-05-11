"لست بخير".. فنانة شهيرة تثير قلق متابعيها (صور)

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وكتبت باللغة : "I’m not okay but it’s okay" (أنا لست بخير، لكن لا بأس)، ثم أتبعتها برسالة أخرى جاء فيها: "علّم قلبك أن يتقبل خيبات الأمل، حتى من الأشخاص الذين تحبهم". أثارت الفنانة حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيها، بعد أن شاركت عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام رسائل غامضة تحمل دلالات على حالتها النفسية المتعبة، وتلميحات لتعرضها لخيبات أمل متكررة.وكتبت باللغة : "I’m not okay but it’s okay" (أنا لست بخير، لكن لا بأس)، ثم أتبعتها برسالة أخرى جاء فيها: "علّم قلبك أن يتقبل خيبات الأمل، حتى من الأشخاص الذين تحبهم".



وتنوعت تفسيرات الجمهور لهذه الرسائل، حيث ربط البعض بينها وبين إعلانها الحزين عن وفاة كلبها "عنتر"، الذي عبّرت عن حزنها العميق لفقدانه، مؤكدة أنه كان مقرباً جداً منها وأن لا أحد يمكنه فهم مدى ألمها لفقدانه. فيما ذهب آخرون إلى ترجيح وجود أزمة شخصية أو خلافات زوجية خلف هذه المشاعر، خاصة أن الرسائل جاءت بعد فترة وجيزة من عرض مسلسلها الرمضاني الأخير "عقبال عندكوا"، الذي شاركت فيه إلى جانب زوجها الفنان . وتنوعت تفسيرات الجمهور لهذه الرسائل، حيث ربط البعض بينها وبين إعلانها الحزين عن وفاة كلبها "عنتر"، الذي عبّرت عن حزنها العميق لفقدانه، مؤكدة أنه كان مقرباً جداً منها وأن لا أحد يمكنه فهم مدى ألمها لفقدانه. فيما ذهب آخرون إلى ترجيح وجود أزمة شخصية أو خلافات زوجية خلف هذه المشاعر، خاصة أن الرسائل جاءت بعد فترة وجيزة من عرض مسلسلها الرمضاني الأخير "عقبال عندكوا"، الذي شاركت فيه إلى جانب زوجها الفنان .