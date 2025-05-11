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فنون ومشاهير

عن 85 عاماً... وفاة إعلاميّ عربيّ شهير

Lebanon 24
11-05-2025 | 07:49
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توفي اليوم الأحد الإذاعي الشهير عادل يوسف الملقب بـ "كروان الإذاعة التونسية" عن عمر يناهز 85 عامًا، وفق ما أعلنته مؤسسة الإذاعة التونسية على صفحتها في "فيسبوك".
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وقضى "كروان الإذاعة" أكثر من 50 عامًا وراء الميكرفون بداية من عام 1952 في قسم التمثيل، ثم انقطع لمدة ثلاث سنوات ليعود سنة 1959 ويواصل الرحلة حتى 2005. (ارم نيوز)
 
 
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