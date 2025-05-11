توجيه إتّهام لفنان شاب... هذا ما حصل معه أثناء قيادته السيارة

صدم الممثل المصري الشاب ، شخصاً كان يقود دراجة ناريّة، مما تسبب له في كسر في ساقه.

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وكشف الضحية أنه حرّر محضراً قبل مغادرته المستشفى، وذكر تفاصيل ما حدث له، وأدلى بمعلومات تؤكد أن مالك السيارة التي دهسته هو الفنان نور . (العربية)