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فنون ومشاهير
توجيه إتّهام لفنان شاب... هذا ما حصل معه أثناء قيادته السيارة
Lebanon 24
11-05-2025
|
09:42
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صدم الممثل المصري الشاب
نور النبوي
، شخصاً كان يقود دراجة ناريّة، مما تسبب له في كسر في ساقه.
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وكشف الضحية أنه حرّر محضراً قبل مغادرته المستشفى، وذكر تفاصيل ما حدث له، وأدلى بمعلومات تؤكد أن مالك السيارة التي دهسته هو الفنان نور
خالد النبوي
. (العربية)
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