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فنون ومشاهير

توجيه إتّهام لفنان شاب... هذا ما حصل معه أثناء قيادته السيارة

Lebanon 24
11-05-2025 | 09:42
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صدم الممثل المصري الشاب نور النبوي، شخصاً كان يقود دراجة ناريّة، مما تسبب له في كسر في ساقه.
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وكشف الضحية أنه حرّر محضراً قبل مغادرته المستشفى، وذكر تفاصيل ما حدث له، وأدلى بمعلومات تؤكد أن مالك السيارة التي دهسته هو الفنان نور خالد النبوي. (العربية)
 
 
 
 

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