بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة من المركز الكاثوليكي.. هذا ما قالته منى زكي

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أعربت منى في منشورها عن سعادتها الكبيرة بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، وعلقت على الصور قائلة: "عندي حالة لا توصف من السعادة بسبب لحظات نجاح رحلة 404 اللي لا تنتهي". نشرت الفنانة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور من تكريمها بجائزة أفضل ممثلة من للسينما، عن فيلمها " "، الذي مازالت تحصد عنه الجوائز والتكريمات من مختلف المهرجانات التي يشارك فيها.أعربت منى في منشورها عن سعادتها الكبيرة بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، وعلقت على الصور قائلة: "عندي حالة لا توصف من السعادة بسبب لحظات نجاح رحلة 404 اللي لا تنتهي".

أضافت: "تكريم جديد وجوائز جديدة للعمل، منها 5 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما ، بينها منحي ممثلة، اللي بعتبرها وسام أعتز بيه في مسيرتي".



وأكدت منى أن هذا التكريم يمثل إضافة مهمة لمسيرتها ويعكس التقدير الذي حظي به الفيلم من قبل النقاد والمهرجان.



وتوجهت بالشكر الى جميع من شاركوا في صناعة الفيلم، قائلة: "شكراً لكل فريق عمل الفيلم اللي آمن بيه ووقف وراه، وشكراً للأب والقائمين على هذا المهرجان".



كما هنأت زملاءها الفائزين بجوائز المهرجان، مشيدة بعراقة مهرجان المركز الكاثوليكي وتاريخه .