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فنون ومشاهير

بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة من المركز الكاثوليكي.. هذا ما قالته منى زكي

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:32
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نشرت الفنانة منى زكي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور من تكريمها بجائزة أفضل ممثلة من المركز الكاثوليكي للسينما، عن فيلمها "رحلة 404"، الذي مازالت تحصد عنه الجوائز والتكريمات من مختلف المهرجانات التي يشارك فيها.
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أعربت منى في منشورها عن سعادتها الكبيرة بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، وعلقت على الصور قائلة: "عندي حالة لا توصف من السعادة بسبب لحظات نجاح رحلة 404 اللي لا تنتهي".
أضافت: "تكريم جديد وجوائز جديدة للعمل، منها 5 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، بينها منحي جائزة أفضل ممثلة، اللي بعتبرها وسام أعتز بيه في مسيرتي".

وأكدت منى أن هذا التكريم يمثل إضافة مهمة لمسيرتها ويعكس التقدير الذي حظي به الفيلم من قبل النقاد والمهرجان.

وتوجهت بالشكر الى جميع من شاركوا في صناعة الفيلم، قائلة: "شكراً لكل فريق عمل الفيلم اللي آمن بيه ووقف وراه، وشكراً للأب بطرس دانيال والقائمين على هذا المهرجان".

كما هنأت زملاءها الفائزين بجوائز المهرجان، مشيدة بعراقة مهرجان المركز الكاثوليكي وتاريخه الطويل.
 
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