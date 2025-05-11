بعد الاخذ والرد.. بوسي شلبي ترد على ورثة محمود عبد العزيز

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ونشرت شلبي، الأحد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام): "متخافش ، حقك هيرجع يا حاج محمود". ردت المذيعة ، الأحد، على الجدل الذي صاحب صدور بيان من ورثة الفنان، ، يؤكد طلاقها منه قبل وفاته.ونشرت شلبي، الأحد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام): "متخافش ، حقك هيرجع يا حاج محمود".

وكان ، حسام نبيل، محامي بوسي شلبي قد أصدر، السبت، بيانا نفى فيه أن تكون موكلته قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بالفنان الراحل، محمود .



ووفق البيان: "هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا، ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حفاظا على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي، وأن النزاع القضائي ينحصر في دعوى واحدة فقط وفقا لما رده البعض".



وأضاف البيان: "هناك كثيرا من الأمور سيتم إيضاحها تباعا، وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية".