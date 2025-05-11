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فنون ومشاهير

بعد الاخذ والرد.. بوسي شلبي ترد على ورثة محمود عبد العزيز

Lebanon 24
11-05-2025 | 16:00
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ردت المذيعة المصرية بوسي شلبي، الأحد، على الجدل الذي صاحب صدور بيان من ورثة الفنان، محمود عبد العزيز، يؤكد طلاقها منه قبل وفاته.
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ونشرت بوسي شلبي، الأحد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام): "متخافش يا حبيبي، حقك هيرجع يا حاج محمود".
وكان مكتب المستشار القانوني، حسام نبيل، محامي بوسي شلبي قد أصدر، السبت، بيانا نفى فيه أن تكون موكلته قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بالفنان الراحل، محمود عبد العزيز.

ووفق البيان: "هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا، ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حفاظا على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي، وأن النزاع القضائي ينحصر في دعوى واحدة فقط وفقا لما رده البعض".

وأضاف البيان: "هناك كثيرا من الأمور سيتم إيضاحها تباعا، وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق، وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية".
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