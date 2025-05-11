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فنون ومشاهير

بعد طرح اغنيتها الجديدة.. نجوى كرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:00
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تفاعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مع متابعيها على منصة "إكس"، بعد طرحها أغنية "زين الزين" مؤخراً، وكشفت أن ألبومها الجديد سيصدر بالكامل قبل حلول فصل الصيف.
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جاء ذلك في رد نجوى كرم على تساؤلات جمهورها، إذ قال أحد متابعيها: نجوى نبي الألبوم ينزل كله مرة وحدة، لتجيبه الفنانة بالقول: قبل الصيف أكيد.
 
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