بعد طرح اغنيتها الجديدة.. نجوى كرم تشوق الجمهور لألبومها الجديد

تفاعلت الفنانة مع متابعيها على منصة "إكس"، بعد طرحها أغنية " " مؤخراً، وكشفت أن ألبومها الجديد سيصدر بالكامل قبل حلول فصل الصيف.

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جاء ذلك في رد على تساؤلات جمهورها، إذ قال أحد متابعيها: نبي الألبوم ينزل كله مرة وحدة، لتجيبه الفنانة بالقول: قبل الصيف أكيد.